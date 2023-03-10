https://ria.ru/20230310/kurs-1857103954.html
Курс евро поднялся выше 81 рубля
Курс евро поднялся выше 81 рубля - РИА Новости, 10.03.2023
Курс евро поднялся выше 81 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с апреля на фоне укрепления европейской валюты на форексе в направлении 1,07 доллара после слабых... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:08
2023-03-10T18:08
2023-03-10T18:48
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с апреля на фоне укрепления европейской валюты на форексе в направлении 1,07 доллара после слабых данных по рынку труда в США, следует из данных торгов.Курс евро расчетами "завтра" на 18.18 мск рос на 75 копеек, до 81 рубля, доллара - 21 копейку, до 76,06 рубля, юань – на 10 копеек, до 10,96 рубля.На форексе рост курса евро ускорился (+0,95%, до 1,068 доллара) после выхода слабых февральских данных по американскому рынку труда, которые сигнализируют о слабости экономики и не сулят ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США, чего так опасались в последнее время участники рынка в связи с высокой инфляцией. Ужесточение ДКП традиционно поддерживает курс национальной валюты.Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с уровня января в 3,4%. Аналитики ожидали, что безработица останется на уровне января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Курс евро поднялся выше 81 рубля
Мосбиржа: курс евро поднялся выше 81 рубля впервые с апреля 2022 года