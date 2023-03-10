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Курс евро поднялся выше 81 рубля - РИА Новости, 10.03.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:08 10.03.2023 (обновлено: 18:48 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/kurs-1857103954.html
Курс евро поднялся выше 81 рубля
Курс евро поднялся выше 81 рубля - РИА Новости, 10.03.2023
Курс евро поднялся выше 81 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с апреля на фоне укрепления европейской валюты на форексе в направлении 1,07 доллара после слабых... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:08
2023-03-10T18:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс доллара
курс рубля
динамика курсов валют
валюта
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с апреля на фоне укрепления европейской валюты на форексе в направлении 1,07 доллара после слабых данных по рынку труда в США, следует из данных торгов.Курс евро расчетами "завтра" на 18.18 мск рос на 75 копеек, до 81 рубля, доллара - 21 копейку, до 76,06 рубля, юань – на 10 копеек, до 10,96 рубля.На форексе рост курса евро ускорился (+0,95%, до 1,068 доллара) после выхода слабых февральских данных по американскому рынку труда, которые сигнализируют о слабости экономики и не сулят ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США, чего так опасались в последнее время участники рынка в связи с высокой инфляцией. Ужесточение ДКП традиционно поддерживает курс национальной валюты.Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с уровня января в 3,4%. Аналитики ожидали, что безработица останется на уровне января.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс доллара, Курс рубля, Динамика курсов валют, Валюта, Рубль, Доллар, евро, Юань
Курс евро поднялся выше 81 рубля

Мосбиржа: курс евро поднялся выше 81 рубля впервые с апреля 2022 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с апреля на фоне укрепления европейской валюты на форексе в направлении 1,07 доллара после слабых данных по рынку труда в США, следует из данных торгов.
Курс евро расчетами "завтра" на 18.18 мск рос на 75 копеек, до 81 рубля, доллара - 21 копейку, до 76,06 рубля, юань – на 10 копеек, до 10,96 рубля.
На форексе рост курса евро ускорился (+0,95%, до 1,068 доллара) после выхода слабых февральских данных по американскому рынку труда, которые сигнализируют о слабости экономики и не сулят ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США, чего так опасались в последнее время участники рынка в связи с высокой инфляцией. Ужесточение ДКП традиционно поддерживает курс национальной валюты.
Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с уровня января в 3,4%. Аналитики ожидали, что безработица останется на уровне января.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияКурс доллараКурс рубляДинамика курсов валютВалютаРубльДолларевроЮань
 
 
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