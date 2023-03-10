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Тайные посылы и наркотики: к каким купюрам нужно присмотреться - РИА Новости, 10.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 10.03.2023 (обновлено: 14:27 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/kupyury-1855666755.html
Тайные посылы и наркотики: к каким купюрам нужно присмотреться
Тайные посылы и наркотики: к каким купюрам нужно присмотреться - РИА Новости, 10.03.2023
Тайные посылы и наркотики: к каким купюрам нужно присмотреться
На деньгах традиционно изображают национальные символы, монархов, президентов. А коллекционеры больше всего ценят банкноты с ляпами, тайными знаками и прочими... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:00
2023-03-10T14:27
культура
архангельск
соловецкие острова
стиль жизни
деньги
наличные деньги
доллары
евро
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На деньгах традиционно изображают национальные символы, монархов, президентов. А коллекционеры больше всего ценят банкноты с ляпами, тайными знаками и прочими отклонениями. О самых необычных и интересных купюрах — в материале РИА Новости в Международный день бумажных денег. Рекорд по ляпамРоссийская купюра в 500 рублей посвящена Архангельску. На лицевой стороне — памятник Петру Великому и парусник на фоне морского вокзала, на обратной — панорама Соловецкого монастыря (Соловецкие острова административно подчинены Архангельской области) и еще один парусник. На купюре, которую печатали до 2010 года, есть несколько недочетов.Кроме того, за парусником виден корабль вообще из другой эпохи, добавляет Баранов.Соловки на обратной стороне тоже вызывали недоумение: купола монастыря были без крестов. Похоже, рисунок сделали в те времена, когда острова были тюрьмой для политзаключенных. И еще ляп — небольшой корабль у стен обители.Самая мистическая купюра Банкнота номиналом в один доллар, выпущенная в Канаде в 1954-м, выглядит очень симпатично — сделанная из высококлассного льна и хлопка, она украшена портретом ныне покойной британской королевы Елизаветы II. Фото молодой тогда еще принцессы сделал канадский фотограф Юсуф Карш в 1951-м в Кларенс-хаусе, за год до восшествия Елизаветы на престол.Венценосная особа запечатлена в ожерелье из алмазных цветов и листьев, с серьгами в виде соцветий. Самая масонскаяДьявольский подтекст нашли и в долларе США. Много элементов с чертовой дюжиной: 13 звезд (лицевая сторона), полос на флаге, стрел в лапе орла, оливковых листьев, маслин на ветви, кирпичных уровней пирамиды, букв в надписи E Pluribus Unum, вершин в сумме у двух частей пирамиды, пучков травы рядом с ней. Но это символизирует не дьявольщину, а количество первых штатов США.С наибольшим номиналомЗа это звание могут побороться несколько купюр. Банкнота номиналом в 500 000 000 000 000 000 000 была в распадающейся Югославии. В 1989 году там разразилась гиперинфляция и на такие деньги можно было купить только продукты. Купюра в сотню триллионов была в 2009-м в Зимбабве, в сто миллионов миллиардов — в Венгрии в 1946-м.Из самого странного материалаХотя речь о бумажных деньгах, делают их преимущественно из льна и хлопка. Источников качественного сырья, например, в Европе — два: французская Нормандия и Белоруссия. Именно из белорусского льна печатали евро.Были в истории и деревянные банкноты — и это не рубли, а немецкие марки после Первой мировой войны. Их называли notgeld ("деньги для экстренных случаев"). Такие печатали и на алюминиевой фольге, шелке и игральных картах. Сегодня это большая ценность для коллекционеров.Самые красивыеЭто звание эксперты присуждают кроне Фарерских островов, где практически нет преступности. Купюры выполнены в стиле мокрой акварели, что символизирует местную дождливую погоду. А изображены на них дары моря: ракушки, крабы и рыбы.Самая криминальнаяС помощью банкнот в пять, десять и 20 долларов чаще всего употребляют запрещенные вещества. А вот наиболее чистая и "антинаркотическая" валюта — японская иена. Кстати, испачканные таким образом деньги не опасны для здоровья, но могут дать положительный тест на наркотики.
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Татьяна Рыжкова
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РИА Новости
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архангельск, соловецкие острова, стиль жизни, деньги, наличные деньги, доллары, евро
Культура, Архангельск, Соловецкие острова, Стиль жизни, Деньги, Наличные деньги, доллары, евро

Тайные посылы и наркотики: к каким купюрам нужно присмотреться

© iStock.com / ivosarОко Провидения на купюре доллара США
Око Провидения на купюре доллара США - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© iStock.com / ivosar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На деньгах традиционно изображают национальные символы, монархов, президентов. А коллекционеры больше всего ценят банкноты с ляпами, тайными знаками и прочими отклонениями. О самых необычных и интересных купюрах — в материале РИА Новости в Международный день бумажных денег.

Рекорд по ляпам

Российская купюра в 500 рублей посвящена Архангельску. На лицевой стороне — памятник Петру Великому и парусник на фоне морского вокзала, на обратной — панорама Соловецкого монастыря (Соловецкие острова административно подчинены Архангельской области) и еще один парусник. На купюре, которую печатали до 2010 года, есть несколько недочетов.
© iStock.com / NIKILAY GLUHOVБанкноты номиналом 500 рублей
Банкноты номиналом 500 рублей - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© iStock.com / NIKILAY GLUHOV
Банкноты номиналом 500 рублей
«

"Корабль с лицевой стороны на самом деле испанский (или аргентинский). Автор этой банкноты взял судно с иллюстрации одной из книг. А художник книги сделал досадную ошибку — изобразил иностранный парусник, подписав его как русский. Эта подмена вскрылась уже после того, как купюра вошла в оборот", — рассказывает кандидат исторических наук, бонист Александр Баранов.

Кроме того, за парусником виден корабль вообще из другой эпохи, добавляет Баранов.
Соловки на обратной стороне тоже вызывали недоумение: купола монастыря были без крестов. Похоже, рисунок сделали в те времена, когда острова были тюрьмой для политзаключенных.
И еще ляп — небольшой корабль у стен обители.
«

"В реальности на этом месте озеро, в котором это судно просто не поместится", — отмечает эксперт.

Самая мистическая купюра

Банкнота номиналом в один доллар, выпущенная в Канаде в 1954-м, выглядит очень симпатично — сделанная из высококлассного льна и хлопка, она украшена портретом ныне покойной британской королевы Елизаветы II. Фото молодой тогда еще принцессы сделал канадский фотограф Юсуф Карш в 1951-м в Кларенс-хаусе, за год до восшествия Елизаветы на престол.
© AP PhotoПринцесса Елизавета, 1950 год
Принцесса Елизавета, 1950 год - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo
Принцесса Елизавета, 1950 год
Венценосная особа запечатлена в ожерелье из алмазных цветов и листьев, с серьгами в виде соцветий.
«

"Фанатичные подданые, рассматривая прическу королевы, усмотрели в ней лик дьявола. Возникла легкая истерия, Банк Канады обвинили в сатанизме. Банкноты изъяли из оборота и перепечатали, но память о них до сих пор будоражит впечатлительные умы", — говорит Баранов.

Самая масонская

Дьявольский подтекст нашли и в долларе США.
«

"Незавершенная пирамида, глаз в треугольнике, девиз In God We Trust ("На Бога уповаем") — все это общественность относит или к сатанизму, или к масонству", — поясняет эксперт.

Много элементов с чертовой дюжиной: 13 звезд (лицевая сторона), полос на флаге, стрел в лапе орла, оливковых листьев, маслин на ветви, кирпичных уровней пирамиды, букв в надписи E Pluribus Unum, вершин в сумме у двух частей пирамиды, пучков травы рядом с ней. Но это символизирует не дьявольщину, а количество первых штатов США.

С наибольшим номиналом

© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiЖенщина держит купюру в сотню триллионов долларов в Зимбабве
Женщина держит купюру в сотню триллионов долларов в Зимбабве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Женщина держит купюру в сотню триллионов долларов в Зимбабве
За это звание могут побороться несколько купюр. Банкнота номиналом в 500 000 000 000 000 000 000 была в распадающейся Югославии.
В 1989 году там разразилась гиперинфляция и на такие деньги можно было купить только продукты.
Купюра в сотню триллионов была в 2009-м в Зимбабве, в сто миллионов миллиардов — в Венгрии в 1946-м.

Из самого странного материала

Хотя речь о бумажных деньгах, делают их преимущественно из льна и хлопка. Источников качественного сырья, например, в Европе — два: французская Нормандия и Белоруссия. Именно из белорусского льна печатали евро.
Были в истории и деревянные банкноты — и это не рубли, а немецкие марки после Первой мировой войны. Их называли notgeld ("деньги для экстренных случаев"). Такие печатали и на алюминиевой фольге, шелке и игральных картах. Сегодня это большая ценность для коллекционеров.

Самые красивые

Это звание эксперты присуждают кроне Фарерских островов, где практически нет преступности. Купюры выполнены в стиле мокрой акварели, что символизирует местную дождливую погоду. А изображены на них дары моря: ракушки, крабы и рыбы.
© iStock.com / johan10Кроны Фарерских островов
Кроны Фарерских островов - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© iStock.com / johan10
Кроны Фарерских островов

Самая криминальная

С помощью банкнот в пять, десять и 20 долларов чаще всего употребляют запрещенные вещества. А вот наиболее чистая и "антинаркотическая" валюта — японская иена.
Кстати, испачканные таким образом деньги не опасны для здоровья, но могут дать положительный тест на наркотики.
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КультураАрхангельскСоловецкие островаСтиль жизниДеньгиНаличные деньгидолларыевро
 
 
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