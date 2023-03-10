https://ria.ru/20230310/kupyury-1855666755.html

Тайные посылы и наркотики: к каким купюрам нужно присмотреться

Тайные посылы и наркотики: к каким купюрам нужно присмотреться - РИА Новости, 10.03.2023

Тайные посылы и наркотики: к каким купюрам нужно присмотреться

На деньгах традиционно изображают национальные символы, монархов, президентов. А коллекционеры больше всего ценят банкноты с ляпами, тайными знаками и прочими... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:00

2023-03-10T08:00

2023-03-10T14:27

культура

архангельск

соловецкие острова

стиль жизни

деньги

наличные деньги

доллары

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855686525_0:0:3374:1898_1920x0_80_0_0_3d4e3ae4976bebf291502ffc8fc4caa6.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На деньгах традиционно изображают национальные символы, монархов, президентов. А коллекционеры больше всего ценят банкноты с ляпами, тайными знаками и прочими отклонениями. О самых необычных и интересных купюрах — в материале РИА Новости в Международный день бумажных денег. Рекорд по ляпамРоссийская купюра в 500 рублей посвящена Архангельску. На лицевой стороне — памятник Петру Великому и парусник на фоне морского вокзала, на обратной — панорама Соловецкого монастыря (Соловецкие острова административно подчинены Архангельской области) и еще один парусник. На купюре, которую печатали до 2010 года, есть несколько недочетов.Кроме того, за парусником виден корабль вообще из другой эпохи, добавляет Баранов.Соловки на обратной стороне тоже вызывали недоумение: купола монастыря были без крестов. Похоже, рисунок сделали в те времена, когда острова были тюрьмой для политзаключенных. И еще ляп — небольшой корабль у стен обители.Самая мистическая купюра Банкнота номиналом в один доллар, выпущенная в Канаде в 1954-м, выглядит очень симпатично — сделанная из высококлассного льна и хлопка, она украшена портретом ныне покойной британской королевы Елизаветы II. Фото молодой тогда еще принцессы сделал канадский фотограф Юсуф Карш в 1951-м в Кларенс-хаусе, за год до восшествия Елизаветы на престол.Венценосная особа запечатлена в ожерелье из алмазных цветов и листьев, с серьгами в виде соцветий. Самая масонскаяДьявольский подтекст нашли и в долларе США. Много элементов с чертовой дюжиной: 13 звезд (лицевая сторона), полос на флаге, стрел в лапе орла, оливковых листьев, маслин на ветви, кирпичных уровней пирамиды, букв в надписи E Pluribus Unum, вершин в сумме у двух частей пирамиды, пучков травы рядом с ней. Но это символизирует не дьявольщину, а количество первых штатов США.С наибольшим номиналомЗа это звание могут побороться несколько купюр. Банкнота номиналом в 500 000 000 000 000 000 000 была в распадающейся Югославии. В 1989 году там разразилась гиперинфляция и на такие деньги можно было купить только продукты. Купюра в сотню триллионов была в 2009-м в Зимбабве, в сто миллионов миллиардов — в Венгрии в 1946-м.Из самого странного материалаХотя речь о бумажных деньгах, делают их преимущественно из льна и хлопка. Источников качественного сырья, например, в Европе — два: французская Нормандия и Белоруссия. Именно из белорусского льна печатали евро.Были в истории и деревянные банкноты — и это не рубли, а немецкие марки после Первой мировой войны. Их называли notgeld ("деньги для экстренных случаев"). Такие печатали и на алюминиевой фольге, шелке и игральных картах. Сегодня это большая ценность для коллекционеров.Самые красивыеЭто звание эксперты присуждают кроне Фарерских островов, где практически нет преступности. Купюры выполнены в стиле мокрой акварели, что символизирует местную дождливую погоду. А изображены на них дары моря: ракушки, крабы и рыбы.Самая криминальнаяС помощью банкнот в пять, десять и 20 долларов чаще всего употребляют запрещенные вещества. А вот наиболее чистая и "антинаркотическая" валюта — японская иена. Кстати, испачканные таким образом деньги не опасны для здоровья, но могут дать положительный тест на наркотики.

https://ria.ru/20230308/moda-1856331851.html

архангельск

соловецкие острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

архангельск, соловецкие острова, стиль жизни, деньги, наличные деньги, доллары, евро