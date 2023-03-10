https://ria.ru/20230310/kuler-1857070010.html

В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера

В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера - РИА Новости, 10.03.2023

В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера

Следователи начали проверку после того, как школьники почувствовали себя плохо из-за воды в кулере в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:53

2023-03-10T16:53

2023-03-10T17:11

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как школьники почувствовали себя плохо из-за воды в кулере в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой в московской школе. По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы ученики почувствовали недомогание после воды из кулера. "По данному факту проводится доследственная проверка. Несовершеннолетние доставлены в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20230123/otravlenie-1846820280.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)