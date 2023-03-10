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В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера
В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера - РИА Новости, 10.03.2023
В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера
Следователи начали проверку после того, как школьники почувствовали себя плохо из-за воды в кулере в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:53
2023-03-10T16:53
2023-03-10T17:11
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как школьники почувствовали себя плохо из-за воды в кулере в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой в московской школе. По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы ученики почувствовали недомогание после воды из кулера. "По данному факту проводится доследственная проверка. Несовершеннолетние доставлены в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера
СК проверит, почему московские школьники почувствовали себя плохо из-за воды в кулере