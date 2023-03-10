Рейтинг@Mail.ru
В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 10.03.2023 (обновлено: 17:11 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/kuler-1857070010.html
В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера
В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера - РИА Новости, 10.03.2023
В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера
Следователи начали проверку после того, как школьники почувствовали себя плохо из-за воды в кулере в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:53
2023-03-10T17:11
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как школьники почувствовали себя плохо из-за воды в кулере в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой в московской школе. По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы ученики почувствовали недомогание после воды из кулера. "По данному факту проводится доследственная проверка. Несовершеннолетние доставлены в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.
https://ria.ru/20230123/otravlenie-1846820280.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве школьники почувствовали себя плохо, попив воды из кулера

СК проверит, почему московские школьники почувствовали себя плохо из-за воды в кулере

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как школьники почувствовали себя плохо из-за воды в кулере в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой в московской школе. По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы ученики почувствовали недомогание после воды из кулера.
"По данному факту проводится доследственная проверка. Несовершеннолетние доставлены в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
В Ростовской области более 20 детей отравились в школьной столовой
23 января, 15:30
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала