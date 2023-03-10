https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html

В США ужаснулись предложенному Нуланд способу "спасти Украину"

В США ужаснулись предложенному Нуланд способу "спасти Украину" - РИА Новости, 10.03.2023

В США ужаснулись предложенному Нуланд способу "спасти Украину"

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме свидетельствуют о планах Вашингтона "спасти Украину" путем прямого вмешательства в конфликт, заявил... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:46

2023-03-10T15:46

2023-03-10T16:49

в мире

украина

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россия

виктория нуланд

владимир путин

министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме свидетельствуют о планах Вашингтона "спасти Украину" путем прямого вмешательства в конфликт, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России. Она знает об этом, поэтому ей следует быть аккуратнее в своих выражениях. Она также понимает безнадежность положения Украины, поэтому пытается сделать то, чего мы боимся больше всего: втянуть нас в конфликт", — пояснил военный.По словам Макгрегора, главная ошибка не только Нуланд, но и других американских политиков, заключается в нереалистичном подходе к России и ее лидеру Владимиру Путину. Такие стратегические просчеты могут привести к серьезным последствиям, вплоть до прямого военного столкновения с Москвой, подчеркнул он.

https://ria.ru/20230306/ssha-1855967202.html

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в мире, украина, сша, россия, виктория нуланд, владимир путин, министерство обороны сша