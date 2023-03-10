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В США ужаснулись предложенному Нуланд способу "спасти Украину" - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 10.03.2023 (обновлено: 16:49 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html
В США ужаснулись предложенному Нуланд способу "спасти Украину"
В США ужаснулись предложенному Нуланд способу "спасти Украину" - РИА Новости, 10.03.2023
В США ужаснулись предложенному Нуланд способу "спасти Украину"
Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме свидетельствуют о планах Вашингтона "спасти Украину" путем прямого вмешательства в конфликт, заявил... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:46
2023-03-10T16:49
в мире
украина
сша
россия
виктория нуланд
владимир путин
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме свидетельствуют о планах Вашингтона "спасти Украину" путем прямого вмешательства в конфликт, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России. Она знает об этом, поэтому ей следует быть аккуратнее в своих выражениях. Она также понимает безнадежность положения Украины, поэтому пытается сделать то, чего мы боимся больше всего: втянуть нас в конфликт", — пояснил военный.По словам Макгрегора, главная ошибка не только Нуланд, но и других американских политиков, заключается в нереалистичном подходе к России и ее лидеру Владимиру Путину. Такие стратегические просчеты могут привести к серьезным последствиям, вплоть до прямого военного столкновения с Москвой, подчеркнул он.
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в мире, украина, сша, россия, виктория нуланд, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Виктория Нуланд, Владимир Путин, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
В США ужаснулись предложенному Нуланд способу "спасти Украину"

Экс-советник Пентагона Макгрегор: помощь США в атаках на Крым приведет к войне с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме свидетельствуют о планах Вашингтона "спасти Украину" путем прямого вмешательства в конфликт, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В середине февраля американский дипломат назвала военные объекты на полуострове легитимными целями для Украины. Она также пообещала, что Белый дом окажет поддержку киевскому режиму в этом направлении.

"Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России. Она знает об этом, поэтому ей следует быть аккуратнее в своих выражениях. Она также понимает безнадежность положения Украины, поэтому пытается сделать то, чего мы боимся больше всего: втянуть нас в конфликт", — пояснил военный.
По словам Макгрегора, главная ошибка не только Нуланд, но и других американских политиков, заключается в нереалистичном подходе к России и ее лидеру Владимиру Путину. Такие стратегические просчеты могут привести к серьезным последствиям, вплоть до прямого военного столкновения с Москвой, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВиктория НуландВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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