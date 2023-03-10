https://ria.ru/20230310/kriptovalyuta-1856912385.html

Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту

Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту - РИА Новости, 10.03.2023

Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту

Криптовалюта - новый и относительно неизвестный актив, инвестиции в нее рискованны, требуют серьезного анализа и осторожности - такой ответ получило РИА Новости РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:34

2023-03-10T08:34

2023-03-10T08:34

экономика

технологии

россия

илон маск

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Криптовалюта - новый и относительно неизвестный актив, инвестиции в нее рискованны, требуют серьезного анализа и осторожности - такой ответ получило РИА Новости от нейросети на вопрос о вложениях в криптовалюту. "Можно вкладывать деньги в криптовалюту, но это инвестиционный риск, который требует серьезного анализа и осторожности", - говорится в сгенерированном нейросетью ответе. "Криптовалюта является новым и относительно неизвестным активом, который не имеет подтвержденной истории и пока не получил широкой регулировки со стороны правительств и банков", - объясняет чат-бот. О рискованности таких инвестиций ранее предупреждал и Банк России. Регулятор выступает за цифровизацию финансов, но использование криптовалют в расчетах в России запрещено. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать именующуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.

https://ria.ru/20230310/dollar-1856912086.html

https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856656094.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, илон маск