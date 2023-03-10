Рейтинг@Mail.ru
Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/kriptovalyuta-1856912385.html
Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту
Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту - РИА Новости, 10.03.2023
Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту
Криптовалюта - новый и относительно неизвестный актив, инвестиции в нее рискованны, требуют серьезного анализа и осторожности - такой ответ получило РИА Новости РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:34
2023-03-10T08:34
экономика
технологии
россия
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778860572_0:63:2975:1736_1920x0_80_0_0_9893e463b7c064990a7974b774ef18d8.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Криптовалюта - новый и относительно неизвестный актив, инвестиции в нее рискованны, требуют серьезного анализа и осторожности - такой ответ получило РИА Новости от нейросети на вопрос о вложениях в криптовалюту. "Можно вкладывать деньги в криптовалюту, но это инвестиционный риск, который требует серьезного анализа и осторожности", - говорится в сгенерированном нейросетью ответе. "Криптовалюта является новым и относительно неизвестным активом, который не имеет подтвержденной истории и пока не получил широкой регулировки со стороны правительств и банков", - объясняет чат-бот. О рискованности таких инвестиций ранее предупреждал и Банк России. Регулятор выступает за цифровизацию финансов, но использование криптовалют в расчетах в России запрещено. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать именующуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.
https://ria.ru/20230310/dollar-1856912086.html
https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856656094.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778860572_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b95a7efb662689986a442ac9af39f9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, илон маск
Экономика, Технологии, Россия, Илон Маск
Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту

Чат-бот ChatGPT назвал криптовалюту новым и относительно неизвестным активом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭмблема криптовалюты биткоин
Эмблема криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Эмблема криптовалюты биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Криптовалюта - новый и относительно неизвестный актив, инвестиции в нее рискованны, требуют серьезного анализа и осторожности - такой ответ получило РИА Новости от нейросети на вопрос о вложениях в криптовалюту.
"Можно вкладывать деньги в криптовалюту, но это инвестиционный риск, который требует серьезного анализа и осторожности", - говорится в сгенерированном нейросетью ответе. "Криптовалюта является новым и относительно неизвестным активом, который не имеет подтвержденной истории и пока не получил широкой регулировки со стороны правительств и банков", - объясняет чат-бот.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют
Вчера, 08:32
О рискованности таких инвестиций ранее предупреждал и Банк России. Регулятор выступает за цифровизацию финансов, но использование криптовалют в расчетах в России запрещено.
«
"Риски инвестирования в криптовалюту существуют, включая высокую волатильность цен, регулирование, хакерские атаки и так далее. Поэтому, если вы рассматриваете криптовалюту как инвестицию, важно тщательно анализировать риски и сделать осознанный выбор в соответствии с вашими инвестиционными целями и финансовыми возможностями", - предупреждает искусственный интеллект.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать именующуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, Германия - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики
9 марта, 03:41
 
ЭкономикаТехнологииРоссияИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала