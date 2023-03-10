https://ria.ru/20230310/kriptovalyuta-1856912385.html
Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту
Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту - РИА Новости, 10.03.2023
Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту
Криптовалюта - новый и относительно неизвестный актив, инвестиции в нее рискованны, требуют серьезного анализа и осторожности - такой ответ получило РИА Новости РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:34
2023-03-10T08:34
2023-03-10T08:34
экономика
технологии
россия
илон маск
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Криптовалюта - новый и относительно неизвестный актив, инвестиции в нее рискованны, требуют серьезного анализа и осторожности - такой ответ получило РИА Новости от нейросети на вопрос о вложениях в криптовалюту. "Можно вкладывать деньги в криптовалюту, но это инвестиционный риск, который требует серьезного анализа и осторожности", - говорится в сгенерированном нейросетью ответе. "Криптовалюта является новым и относительно неизвестным активом, который не имеет подтвержденной истории и пока не получил широкой регулировки со стороны правительств и банков", - объясняет чат-бот. О рискованности таких инвестиций ранее предупреждал и Банк России. Регулятор выступает за цифровизацию финансов, но использование криптовалют в расчетах в России запрещено. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать именующуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.
https://ria.ru/20230310/dollar-1856912086.html
https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856656094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, илон маск
Экономика, Технологии, Россия, Илон Маск
Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту
Чат-бот ChatGPT назвал криптовалюту новым и относительно неизвестным активом
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Криптовалюта - новый и относительно неизвестный актив, инвестиции в нее рискованны, требуют серьезного анализа и осторожности - такой ответ получило РИА Новости от нейросети на вопрос о вложениях в криптовалюту.
"Можно вкладывать деньги в криптовалюту, но это инвестиционный риск, который требует серьезного анализа и осторожности", - говорится в сгенерированном нейросетью ответе. "Криптовалюта является новым и относительно неизвестным активом, который не имеет подтвержденной истории и пока не получил широкой регулировки со стороны правительств и банков", - объясняет чат-бот.
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О рискованности таких инвестиций ранее предупреждал и Банк России. Регулятор выступает за цифровизацию финансов, но использование криптовалют в расчетах в России
запрещено.
«
"Риски инвестирования в криптовалюту существуют, включая высокую волатильность цен, регулирование, хакерские атаки и так далее. Поэтому, если вы рассматриваете криптовалюту как инвестицию, важно тщательно анализировать риски и сделать осознанный выбор в соответствии с вашими инвестиционными целями и финансовыми возможностями", - предупреждает искусственный интеллект.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.
Искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать именующуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.
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