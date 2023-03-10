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США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса - РИА Новости, 10.03.2023
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Наука
 
11:20 10.03.2023 (обновлено: 11:33 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/kosmos-1856948312.html
США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса
США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса - РИА Новости, 10.03.2023
США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса
Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год предусматривает замену России в качестве партнера США в одном из проектов по освоению Марса,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:20
2023-03-10T11:33
наука
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год предусматривает замену России в качестве партнера США в одном из проектов по освоению Марса, свидетельствует опубликованный Белым домом в четверг документ. "Бюджет предусматривает увеличение финансирования двух миссий на Марс, которые являются партнерскими с Европейским космическим агентством, в том числе в одной из них Соединенные Штаты заменяют Россию в качестве партнера", - говорится в тексте документа. Кроме того, бюджет предполагает финансирование космического буксира, "который уменьшит зависимость от России и поможет подготовиться к новой эре коммерческих космических станций, построенных в США". В общей сложности предложенный администрацией США документ запрашивает порядка $70,5 миллиарда на финансирование проектов госдепартамента, Агентства США по международному развитию, а также других международных программ. Эта сумма на 7 миллиардов долларов (11%) превышает показатель 2023 года.
https://ria.ru/20230304/mars-1855868325.html
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космос - риа наука, россия, сша, марс, европейское космическое агентство
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, США, Марс, Европейское космическое агентство
США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса

США откажутся от партнерства с Россией в одном из проектов по освоению Марса

© NASA / JPLКолонизация Марса
Колонизация Марса
© NASA / JPL
Колонизация Марса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год предусматривает замену России в качестве партнера США в одном из проектов по освоению Марса, свидетельствует опубликованный Белым домом в четверг документ.
"Бюджет предусматривает увеличение финансирования двух миссий на Марс, которые являются партнерскими с Европейским космическим агентством, в том числе в одной из них Соединенные Штаты заменяют Россию в качестве партнера", - говорится в тексте документа.
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Кроме того, бюджет предполагает финансирование космического буксира, "который уменьшит зависимость от России и поможет подготовиться к новой эре коммерческих космических станций, построенных в США".
В общей сложности предложенный администрацией США документ запрашивает порядка $70,5 миллиарда на финансирование проектов госдепартамента, Агентства США по международному развитию, а также других международных программ. Эта сумма на 7 миллиардов долларов (11%) превышает показатель 2023 года.
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