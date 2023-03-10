https://ria.ru/20230310/kosmos-1856948312.html

США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса

США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса - РИА Новости, 10.03.2023

США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса

Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год предусматривает замену России в качестве партнера США в одном из проектов по освоению Марса,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:20

2023-03-10T11:20

2023-03-10T11:33

наука

космос - риа наука

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марс

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год предусматривает замену России в качестве партнера США в одном из проектов по освоению Марса, свидетельствует опубликованный Белым домом в четверг документ. "Бюджет предусматривает увеличение финансирования двух миссий на Марс, которые являются партнерскими с Европейским космическим агентством, в том числе в одной из них Соединенные Штаты заменяют Россию в качестве партнера", - говорится в тексте документа. Кроме того, бюджет предполагает финансирование космического буксира, "который уменьшит зависимость от России и поможет подготовиться к новой эре коммерческих космических станций, построенных в США". В общей сложности предложенный администрацией США документ запрашивает порядка $70,5 миллиарда на финансирование проектов госдепартамента, Агентства США по международному развитию, а также других международных программ. Эта сумма на 7 миллиардов долларов (11%) превышает показатель 2023 года.

https://ria.ru/20230304/mars-1855868325.html

https://ria.ru/20230221/nauka-1853344595.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, сша, марс, европейское космическое агентство