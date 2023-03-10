https://ria.ru/20230310/kosmos-1856948312.html
США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса
США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса - РИА Новости, 10.03.2023
США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса
Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год предусматривает замену России в качестве партнера США в одном из проектов по освоению Марса,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:20
2023-03-10T11:20
2023-03-10T11:33
наука
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год предусматривает замену России в качестве партнера США в одном из проектов по освоению Марса, свидетельствует опубликованный Белым домом в четверг документ. "Бюджет предусматривает увеличение финансирования двух миссий на Марс, которые являются партнерскими с Европейским космическим агентством, в том числе в одной из них Соединенные Штаты заменяют Россию в качестве партнера", - говорится в тексте документа. Кроме того, бюджет предполагает финансирование космического буксира, "который уменьшит зависимость от России и поможет подготовиться к новой эре коммерческих космических станций, построенных в США". В общей сложности предложенный администрацией США документ запрашивает порядка $70,5 миллиарда на финансирование проектов госдепартамента, Агентства США по международному развитию, а также других международных программ. Эта сумма на 7 миллиардов долларов (11%) превышает показатель 2023 года.
https://ria.ru/20230304/mars-1855868325.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, сша, марс, европейское космическое агентство
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, США, Марс, Европейское космическое агентство
США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса
США откажутся от партнерства с Россией в одном из проектов по освоению Марса