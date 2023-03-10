https://ria.ru/20230310/kosmos-1856946342.html

Эксперт считает, что США рассчитывают на участие России в затоплении МКС

Эксперт считает, что США рассчитывают на участие России в затоплении МКС - РИА Новости, 10.03.2023

Эксперт считает, что США рассчитывают на участие России в затоплении МКС

Количество денег, выделенных НАСА на сведение МКС с орбиты, свидетельствует о том, что американцы всё же рассчитывают на участие в этом процессе России, пусть и РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:12

2023-03-10T11:12

2023-03-10T11:12

наука

космос - риа наука

россия

сша

япония

юрий борисов (роскосмос)

андрей ионин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Количество денег, выделенных НАСА на сведение МКС с орбиты, свидетельствует о том, что американцы всё же рассчитывают на участие в этом процессе России, пусть и говорят об обратном, заявил РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Ранее Белый дом опубликовал бюджет НАСА на 2024 год. Документ предусматривает выделение 180 миллионов долларов на разработку нового аппарата для возможности безопасного свода МКС с орбиты без участия РФ. "Я думаю, что они просто начали в целом финансировать программу свода. Мы просто почему-то считаем, что это как бы без России. Но затраты всё равно с двух сторон будут. Да, Россия будет участвовать в сведении, безусловно, так как у нас имеется такой опыт. Корабли "Прогресс" для этого будут использоваться. Но всё равно американцы будут за это тоже платить", - сказал Ионин. Он уточнил, что так как станция общая, само собой разумеется, что и затраты на подобные операции будут разделены между её участниками. В то же время, российских узлов в МКС всего около 20%, а остальное является вкладом США, напомнил Ионин. По его словам, 180 миллионов долларов "заведомо недостаточно" ни для каких серьезных проработок, тем более для создания нового корабля. "По американским меркам 180 миллионов долларов это вообще ни о чем. Это у них так, на карманные расходы", - пояснил эксперт. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу. Пока научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года.

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

https://ria.ru/20181121/1533179241.html

россия

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, сша, япония, юрий борисов (роскосмос), андрей ионин, владимир путин, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс)