https://ria.ru/20230310/konkurs-1864992479.html

"Россия сегодня" запускает Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

"Россия сегодня" запускает Всероссийский конкурс военной фотожурналистики - РИА Новости, 13.04.2023

"Россия сегодня" запускает Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Международная медиагруппа "Россия сегодня" анонсирует начало конкурса фоторабот из зоны проведения Специальной военной операции среди журналистов российских... РИА Новости, 13.04.2023

2023-03-10T11:08

2023-03-10T11:08

2023-04-13T11:13

всероссийский конкурс военной фотожурналистики

россия

совинформбюро

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МОСКВА, 10 марта — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" анонсирует начало конкурса фоторабот из зоны проведения Специальной военной операции среди журналистов российских СМИ.Всероссийский конкурс военной фотожурналистики стартует 13 марта, когда откроется приём заявок на участие. Приём работ будет осуществляться на странице конкурса и продлится до 27 апреля 2023 года включительно.Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев объявил о запуске конкурса, отметив, что "его главной целью является создание военной фотохроники подвигов нашего времени, достоверно отражающей вклад нашего народа в неизбежную победу над неонацизмом и укрепление мира"."Медиагруппа "Россия сегодня" следует по стопам своего великого предшественника – Совинформбюро, чьи военные корреспонденты вели уникальную летопись подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны"."Мы, в свою очередь, открываем двери всем журналистам российских СМИ. Предоставляем уникальную возможность объединить усилия и показать всю правду, весь героизм наших людей через фотографии", - подчеркнул Киселев.Фотокорреспондеты смогут продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия", отобразив ежедневный подвиг участников СВО.Фотографии всероссийского конкурса будут посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России."Ключевая задача нашего конкурса - широко раскрыть понятие "подвиг". Мы стремимся показать всю полноту ратного подвига наших героических военных и добровольцев, но и не менее великий подвиг медика, спасающего жизни, строителя, возводящего дома для мирных жителей, учителя, укрывающего детей под обстрелом", - заявил Генеральный директор "России сегодня".Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в авторский альбом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, совинформбюро