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Россию не пригласили на конференцию по сбору помощи для Турции и Сирии - РИА Новости, 10.03.2023
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16:38 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/konferentsiya-1857060677.html
Россию не пригласили на конференцию по сбору помощи для Турции и Сирии
Россию не пригласили на конференцию по сбору помощи для Турции и Сирии - РИА Новости, 10.03.2023
Россию не пригласили на конференцию по сбору помощи для Турции и Сирии
Евросоюз исключил Россию из числа стран, приглашенных к участию в донорской международной конференции, организуемой Брюсселем 20 марта для сбора средств... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:38
2023-03-10T16:38
в мире
турция
сирия
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
оон
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Евросоюз исключил Россию из числа стран, приглашенных к участию в донорской международной конференции, организуемой Брюсселем 20 марта для сбора средств пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии, следует из заявления Еврокомиссии. "Конференция доноров, организованная совместно с турецкими властями и под сопредседательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в качестве представителя председательствующей в Совете ЕС Швеции, будет открытой для государств-членов ЕС, стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, соседних стран и стран-партнеров, членов G20 - за исключением России - государств-членов Совета сотрудничества государств Персидского залива, а также ООН, международных организаций, гуманитарных организаций и международных и европейских финансовых институтов", - указывается в документе. В заявлении отмечается, что ЕС и государства-члены "намерены взять на себя значительные обязательства по дальнейшей помощи, восстановлению и реконструкции в Турции и дальнейшей помощи, и восстановлению в Сирии". В ЕС также призвали международных партнеров и глобальных доноров "проявить солидарность с народами Турции и Сирии в этих трудных обстоятельствах путем мобилизации взносов в соответствии с масштабом и величиной ущерба". Сообщается также, что приглашения на конференцию "будут разосланы в ближайшее время". Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии стали более 47 тысяч человек в Турции. В ООН заявили, что экономический ущерб от землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в начале февраля, только в Турецкой Республике превысит 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230227/zemletryaseniya-1854666077.html
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в мире, турция, сирия, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Турция, Сирия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Россию не пригласили на конференцию по сбору помощи для Турции и Сирии

Евросоюз исключил Россию из числа приглашенных на донорскую конференцию для Турции и Сирии

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Евросоюз исключил Россию из числа стран, приглашенных к участию в донорской международной конференции, организуемой Брюсселем 20 марта для сбора средств пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии, следует из заявления Еврокомиссии.
"Конференция доноров, организованная совместно с турецкими властями и под сопредседательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в качестве представителя председательствующей в Совете ЕС Швеции, будет открытой для государств-членов ЕС, стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, соседних стран и стран-партнеров, членов G20 - за исключением России - государств-членов Совета сотрудничества государств Персидского залива, а также ООН, международных организаций, гуманитарных организаций и международных и европейских финансовых институтов", - указывается в документе.
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Дамаске отметили вклад России в ликвидацию последствий землетрясения
27 февраля, 17:32
В заявлении отмечается, что ЕС и государства-члены "намерены взять на себя значительные обязательства по дальнейшей помощи, восстановлению и реконструкции в Турции и дальнейшей помощи, и восстановлению в Сирии". В ЕС также призвали международных партнеров и глобальных доноров "проявить солидарность с народами Турции и Сирии в этих трудных обстоятельствах путем мобилизации взносов в соответствии с масштабом и величиной ущерба". Сообщается также, что приглашения на конференцию "будут разосланы в ближайшее время".
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии стали более 47 тысяч человек в Турции.
В ООН заявили, что экономический ущерб от землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в начале февраля, только в Турецкой Республике превысит 100 миллиардов долларов.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 14
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
2 из 14
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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3 из 14
© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
4 из 14
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 14
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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6 из 14
© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
7 из 14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
8 из 14
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
9 из 14
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
10 из 14
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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13 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
2 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
3 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
4 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
6 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
7 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
8 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
9 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
10 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
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