https://ria.ru/20230310/konferentsiya-1857060677.html

Россию не пригласили на конференцию по сбору помощи для Турции и Сирии

Россию не пригласили на конференцию по сбору помощи для Турции и Сирии - РИА Новости, 10.03.2023

Россию не пригласили на конференцию по сбору помощи для Турции и Сирии

Евросоюз исключил Россию из числа стран, приглашенных к участию в донорской международной конференции, организуемой Брюсселем 20 марта для сбора средств... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:38

2023-03-10T16:38

2023-03-10T16:38

в мире

турция

сирия

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Евросоюз исключил Россию из числа стран, приглашенных к участию в донорской международной конференции, организуемой Брюсселем 20 марта для сбора средств пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии, следует из заявления Еврокомиссии. "Конференция доноров, организованная совместно с турецкими властями и под сопредседательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в качестве представителя председательствующей в Совете ЕС Швеции, будет открытой для государств-членов ЕС, стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, соседних стран и стран-партнеров, членов G20 - за исключением России - государств-членов Совета сотрудничества государств Персидского залива, а также ООН, международных организаций, гуманитарных организаций и международных и европейских финансовых институтов", - указывается в документе. В заявлении отмечается, что ЕС и государства-члены "намерены взять на себя значительные обязательства по дальнейшей помощи, восстановлению и реконструкции в Турции и дальнейшей помощи, и восстановлению в Сирии". В ЕС также призвали международных партнеров и глобальных доноров "проявить солидарность с народами Турции и Сирии в этих трудных обстоятельствах путем мобилизации взносов в соответствии с масштабом и величиной ущерба". Сообщается также, что приглашения на конференцию "будут разосланы в ближайшее время". Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии стали более 47 тысяч человек в Турции. В ООН заявили, что экономический ущерб от землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в начале февраля, только в Турецкой Республике превысит 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230227/zemletryaseniya-1854666077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, оон