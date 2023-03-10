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Только у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы, заявили в США - РИА Новости, 10.03.2023
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18:43 10.03.2023 (обновлено: 23:27 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/kompleks-1857114026.html
Только у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы, заявили в США
Только у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы, заявили в США - РИА Новости, 10.03.2023
Только у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы, заявили в США
Стратегические гиперзвуковые комплексы есть только у России, заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:43
2023-03-10T23:27
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
ракетные войска стратегического назначения
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Стратегические гиперзвуковые комплексы есть только у России, заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер. "Еще одна система — SS-19 Mod 4 ("Авангард") в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения", — сказал Фрайштлер на слушаниях в конгрессе. Как заявил специалист, соперники Вашингтона "разрабатывают возможности, которые смогут держать под угрозой США". "Гиперзвуковые ракеты разработаны для того, чтобы избежать сенсоров и оборонных систем США, представляют угрозу", — заключил Фрайштлер. Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии в российских вооруженных силах в 2019 году. Как сообщали ранее в РВСН, к 2023 году на боевое дежурство заступит второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
https://ria.ru/20230310/zapad-1857039047.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), ракетные войска стратегического назначения
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Ракетные войска стратегического назначения
Только у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы, заявили в США

Военная разведка США заявила, что лишь Россия имеет стратегические гиперзвуковые комплексы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России
Запуск новейшей ракеты Авангард. Скриншот видео, предоставленного Минобороны России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Стратегические гиперзвуковые комплексы есть только у России, заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер.
"Еще одна система — SS-19 Mod 4 ("Авангард") в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения", — сказал Фрайштлер на слушаниях в конгрессе.
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Как заявил специалист, соперники Вашингтона "разрабатывают возможности, которые смогут держать под угрозой США". "Гиперзвуковые ракеты разработаны для того, чтобы избежать сенсоров и оборонных систем США, представляют угрозу", — заключил Фрайштлер.
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии в российских вооруженных силах в 2019 году. Как сообщали ранее в РВСН, к 2023 году на боевое дежурство заступит второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
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