https://ria.ru/20230310/kompleks-1857114026.html

Только у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы, заявили в США

Только у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы, заявили в США - РИА Новости, 10.03.2023

Только у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы, заявили в США

Стратегические гиперзвуковые комплексы есть только у России, заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:43

2023-03-10T18:43

2023-03-10T23:27

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россия

вашингтон (штат)

ракетные войска стратегического назначения

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Стратегические гиперзвуковые комплексы есть только у России, заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер. "Еще одна система — SS-19 Mod 4 ("Авангард") в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения", — сказал Фрайштлер на слушаниях в конгрессе. Как заявил специалист, соперники Вашингтона "разрабатывают возможности, которые смогут держать под угрозой США". "Гиперзвуковые ракеты разработаны для того, чтобы избежать сенсоров и оборонных систем США, представляют угрозу", — заключил Фрайштлер. Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии в российских вооруженных силах в 2019 году. Как сообщали ранее в РВСН, к 2023 году на боевое дежурство заступит второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

https://ria.ru/20230310/zapad-1857039047.html

https://ria.ru/20221022/rszo-1825837434.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), ракетные войска стратегического назначения