https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html

Китай начинает издеваться над Америкой

Китай начинает издеваться над Америкой - РИА Новости, 10.03.2023

Китай начинает издеваться над Америкой

Хороший вопрос — "А есть ли в мире что-то китайское, чего бы США не боялись?" — задал обозреватель пекинского англоязычного издания Global Times в ответ на... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:00

2023-03-10T08:00

2023-03-10T12:03

аналитика

сша

китай

америка

технологии

министерство обороны сша

huawei technologies

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Хороший вопрос — "А есть ли в мире что-то китайское, чего бы США не боялись?" — задал обозреватель пекинского англоязычного издания Global Times в ответ на новость: некоторые анонимные персонажи из Пентагона и Совета по национальной безопасности испугались китайских портовых кранов в гаванях США. Они, оказывается, могут все знать о грузах, проходящих через эти гавани, включая грузы военные, и передавать данные домой в режиме реального времени.Что такое китайский (японский, малайский и прочий) юмор — разговор особый, но в данном случае все получилось неплохо. Дословно так: если американские политики настолько боятся всего, что сделано в Китае, то почему бы им не устроить коллективную пробежку в голом виде по главной улице. Ведь одежда, которую покупает великое множество американцев, если не сделана в Китае, то произведена из соответствующей ткани или на китайском оборудовании. Может, эта одежда тоже ведет слежку за носящими ее на генном уровне и угрожает национальной безопасности.Шутки шутками, но перед нами феномен очень серьезный — нагнетание до пределов идиотизма (и даже за этими пределами) паники в одной сверхдержаве по поводу вообще всего, имеющего отношение к другой сверхдержаве. Такие случаи в мировой истории были. В России до и после обеих мировых войн цвела шпиономания (кстати, частично оправданная: германские шпионы работали). Кто-то пытался насаждать страх перед любым западным воздействием на наши слабые умы. Кто-то старался сделать то же с другой, западной стороны — особенно в 1950-е, когда были вычищены все левые персонажи из Голливуда и не только оттуда.Но то, что сейчас происходит в США (и безмерно веселит уверенных в себе китайцев), — это нечто невиданное, по крайней мере, для живущих поколений. Вот ехидные комментарии независимого ресурса под названием SOTT.net: нигде не приводится ни единого подтверждения, что хоть один китайский портовый кран сделал что-то плохое и антиамериканское. Однако еще с декабря конгресс принял документ, предписывающий властям разобраться в подрывной деятельности кранов. То есть все по-взрослому.Тем временем поступает информация от умных отставных разведаналитиков, что хороший кран может не только следить за потоками товаров, но и внезапно направлять их не туда — вопреки воле логистов. В итоге, говорят такие аналитики, "мы имеем новый Huawei". Стоп, а есть ли точные данные, что телекоммуникационное оборудование этой китайской корпорации действительно сделало что-то подрывное? Разговоры о теоретической возможности такой угрозы идут уже несколько лет, и этого китайского конкурента американцы пытаются вытеснить со всех мировых рынков (по крайней мере, с рынков союзников). Но факты-то где?А вот продолжение истории с воздушными шарами-шпионами: за дело взялся очень сильный ресурс с правого фланга — The Epoch Times, где очень заметны сотрудники из числа китайских эмигрантов. Тут идет разговор насчет угрозы для нацбезопасности со стороны особого подразделения китайских Вооруженных сил — Сил стратегической поддержки. Каковая и запускает аэростаты — плюс занимается слежкой и прочей электронной войной против США по всему миру. И все эти разговоры плавно перетекают в идею, популярную с самого крайнего правого фланга американской политики, — что "красный Китай" выполняет план по внутреннему разложению американского общества еще с 1960-х. Если не с более ранних годов, потому что доходит до цитат из Сунь-цзы, жившего и воевавшего еще до нашей эры.Ну и концентрируются эти разговоры в недавно заработавшем в палате представителей конгресса комитете по существующей угрозе (китайской). Словами главы комитета, Майкла Гэллахера, "это экзистенциальная борьба за то, какой будет жизнь в XXI столетии".Все правильно, разговор о том, какой будет жизнь всей планеты, если в одной из двух крупнейших держав день за днем записывают в угрозы самому своему существованию вообще все, что делает или не делает другая держава.

https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html

https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html

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аналитика, сша, китай, америка, технологии, министерство обороны сша, huawei technologies