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Треть потребителей в Киеве в пятницу остаются без отопления - РИА Новости, 10.03.2023
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09:27 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/kiev-1856919900.html
Треть потребителей в Киеве в пятницу остаются без отопления
Треть потребителей в Киеве в пятницу остаются без отопления - РИА Новости, 10.03.2023
Треть потребителей в Киеве в пятницу остаются без отопления
Без отопления в Киеве в пятницу утром остаются 30% потребителей, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:27
2023-03-10T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Без отопления в Киеве в пятницу утром остаются 30% потребителей, сообщили в городской администрации. "Отключения по электричеству отсутствуют. Водоснабжение в штатном режиме. Теплоснабжение в процессе восстановления. По состоянию на 7.50 (8.50 мск - ред.) без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны. Мэр Киева Виталий Кличко в четверг вечером сообщил, что без отопления в городе остается треть потребителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Треть потребителей в Киеве в пятницу остаются без отопления

Администрация Киева: 30 процентов потребителей в городе остаются без отопления в пятницу

© кадр видео очевидцаПожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина
Пожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина
© кадр видео очевидца
Пожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Без отопления в Киеве в пятницу утром остаются 30% потребителей, сообщили в городской администрации.
"Отключения по электричеству отсутствуют. Водоснабжение в штатном режиме. Теплоснабжение в процессе восстановления. По состоянию на 7.50 (8.50 мск - ред.) без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале.
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ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам
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Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны. Мэр Киева Виталий Кличко в четверг вечером сообщил, что без отопления в городе остается треть потребителей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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