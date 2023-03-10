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Суд оставил в СИЗО трех обвиняемых в хищениях средств "Пушкинских карт" - РИА Новости, 10.03.2023
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14:30 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/khischeniya-1857022304.html
Суд оставил в СИЗО трех обвиняемых в хищениях средств "Пушкинских карт"
Суд оставил в СИЗО трех обвиняемых в хищениях средств "Пушкинских карт" - РИА Новости, 10.03.2023
Суд оставил в СИЗО трех обвиняемых в хищениях средств "Пушкинских карт"
Басманный суд Москвы до конца апреля продлил срок ареста трем обвиняемым в хищении более 200 миллионов рублей в программе "Пушкинская карта", сообщили РИА... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:30
2023-03-10T14:30
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца апреля продлил срок ареста трем обвиняемым в хищении более 200 миллионов рублей в программе "Пушкинская карта", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Виктору Якубову, Эмилю Гурбанову и Илье Сафонову меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 апреля", - сказали в суде. Как ранее сообщал телеграм-канал Следственного комитета РФ, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные электронные банковские карты "Пушкинская карта", выпущенные АО "Почта Банк", обманывая работников банка и Минкультуры, похитили более 200 миллионов рублей "путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий". В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 миллионов рублей наложен арест. "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры РФ.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд оставил в СИЗО трех обвиняемых в хищениях средств "Пушкинских карт"

Суд до конца апреля оставил в СИЗО трех обвиняемых в хищениях средств "Пушкинских карт"

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца апреля продлил срок ареста трем обвиняемым в хищении более 200 миллионов рублей в программе "Пушкинская карта", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Виктору Якубову, Эмилю Гурбанову и Илье Сафонову меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 апреля", - сказали в суде.
Как ранее сообщал телеграм-канал Следственного комитета РФ, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные электронные банковские карты "Пушкинская карта", выпущенные АО "Почта Банк", обманывая работников банка и Минкультуры, похитили более 200 миллионов рублей "путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий".
В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 миллионов рублей наложен арест.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры РФ.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой"
9 марта, 14:14
 
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