https://ria.ru/20230310/kharkov-1856952308.html

В Харькове и области более полумиллиона потребителей остаются без света

В Харькове и области более полумиллиона потребителей остаются без света - РИА Новости, 10.03.2023

В Харькове и области более полумиллиона потребителей остаются без света

Без света в Харькове остаются 470 тысяч потребителей, еще 50 тысяч – в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:33

2023-03-10T11:33

2023-03-10T11:33

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Без света в Харькове остаются 470 тысяч потребителей, еще 50 тысяч – в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Власти страны сообщали об ударах по энергетическим объектам в разных регионах. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что жители города остались без тепло- и водоснабжения в результате отключения света. "Сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин. В Харькове запитана критическая инфраструктура и часть потребителей. Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются 470 тысяч потребителей в Харькове и 50 тысяч в области", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, харьковская область, украина