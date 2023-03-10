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В Харькове и области более полумиллиона потребителей остаются без света - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/kharkov-1856952308.html
В Харькове и области более полумиллиона потребителей остаются без света
В Харькове и области более полумиллиона потребителей остаются без света - РИА Новости, 10.03.2023
В Харькове и области более полумиллиона потребителей остаются без света
Без света в Харькове остаются 470 тысяч потребителей, еще 50 тысяч – в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:33
2023-03-10T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Без света в Харькове остаются 470 тысяч потребителей, еще 50 тысяч – в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Власти страны сообщали об ударах по энергетическим объектам в разных регионах. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что жители города остались без тепло- и водоснабжения в результате отключения света. "Сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин. В Харькове запитана критическая инфраструктура и часть потребителей. Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются 470 тысяч потребителей в Харькове и 50 тысяч в области", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, харьков, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
В Харькове и области более полумиллиона потребителей остаются без света

Глава ОВА Синегубов: в Харькове и области без света остаются 520 тысяч потребителей

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Без света в Харькове остаются 470 тысяч потребителей, еще 50 тысяч – в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Власти страны сообщали об ударах по энергетическим объектам в разных регионах. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что жители города остались без тепло- и водоснабжения в результате отключения света.
"Сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин. В Харькове запитана критическая инфраструктура и часть потребителей. Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются 470 тысяч потребителей в Харькове и 50 тысяч в области", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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