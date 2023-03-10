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Умерла советская актриса театра и кино Ольга Катаева - РИА Новости, 10.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:34 10.03.2023 (обновлено: 19:08 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/kataeva-1857089953.html
Умерла советская актриса театра и кино Ольга Катаева
Умерла советская актриса театра и кино Ольга Катаева - РИА Новости, 10.03.2023
Умерла советская актриса театра и кино Ольга Катаева
Российская и израильская актриса Ольга Катаева умерла в возрасте 68 лет в Иерусалиме, сообщил театр Mikro Theatre. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:34
2023-03-10T19:08
культура
иерусалим
борисоглебск
воронежская область
культура
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская и израильская актриса Ольга Катаева умерла в возрасте 68 лет в Иерусалиме, сообщил театр Mikro Theatre."Сегодня скончалась Ольга Катаева. Она была талантливой актрисой, нежной и обаятельной женщиной и прежде всего — хорошим другом. Она успела сыграть в пьесах "Чудесный день для разбитого сердца", "Право быть идиотом" и многих других", — говорится в публикации на странице в Facebook*.Уточняется, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.Ольга Катаева (Борухова) родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске в Воронежской области. Закончила театральную студию при Саратовском ТЮЗе, с 1978 года служила в этом театре. В 1986 году Катаева пришла в Саратовский академический драматический театр имени Карла Маркса, где проработала до 1992 года. В 1995 году актриса эмигрировала в Израиль, где стала играть в местных театрах. Наиболее известна по ролям в фильмах "Балерина политотдела" (1981), "Анонимное письмо" (1983) и "Тревожное воскресенье" (1983).*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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иерусалим, борисоглебск, воронежская область, культура
Культура, Иерусалим, Борисоглебск, Воронежская область, Культура
Умерла советская актриса театра и кино Ольга Катаева

Актриса Ольга Катаева умерла в возрасте 68 лет в Израиле

© Фото : Mikro TheatreОльга Катаева
Ольга Катаева - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Mikro Theatre
Ольга Катаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская и израильская актриса Ольга Катаева умерла в возрасте 68 лет в Иерусалиме, сообщил театр Mikro Theatre.
"Сегодня скончалась Ольга Катаева. Она была талантливой актрисой, нежной и обаятельной женщиной и прежде всего — хорошим другом. Она успела сыграть в пьесах "Чудесный день для разбитого сердца", "Право быть идиотом" и многих других", — говорится в публикации на странице в Facebook*.
Уточняется, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Ольга Катаева (Борухова) родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске в Воронежской области. Закончила театральную студию при Саратовском ТЮЗе, с 1978 года служила в этом театре. В 1986 году Катаева пришла в Саратовский академический драматический театр имени Карла Маркса, где проработала до 1992 года. В 1995 году актриса эмигрировала в Израиль, где стала играть в местных театрах. Наиболее известна по ролям в фильмах "Балерина политотдела" (1981), "Анонимное письмо" (1983) и "Тревожное воскресенье" (1983).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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