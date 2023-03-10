https://ria.ru/20230310/karta-1857028366.html

В Москве мужчина получил срок за пополнение "Тройки" с найденной карты

В Москве мужчина получил срок за пополнение "Тройки" с найденной карты - РИА Новости, 10.03.2023

В Москве мужчина получил срок за пополнение "Тройки" с найденной карты

Гагаринский суд Москвы на 2,5 года отправил в колонию мужчину, пополнившему карту "Тройка" и оплатившему телефон с карточки, найденной у детского магазина,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:51

2023-03-10T14:51

2023-03-10T14:51

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы на 2,5 года отправил в колонию мужчину, пополнившему карту "Тройка" и оплатившему телефон с карточки, найденной у детского магазина, сообщили РИА Новости в суде в пятницу. Согласно материалам дела, потерпевшая привезла свою несовершеннолетнюю дочь с друзьями в "Центральный детский магазин" на Лубянке. Она оставила девочке свою карту и уехала. Спустя какое-то время обнаружила уведомления о странных транзакциях и заблокировала карту. Выяснилось, что девочка потеряла карту, и ее подобрал один из прохожих. Сначала он пополнил свою карту "Тройка" на нескольких станциях метро, затем стал ходить по офисам мобильного оператора и пополнять счет мобильного телефона. Всего он потратил почти 11 тысяч рублей. Мужчину вычислили по камерам наблюдения и задержался. Он раскаялся, извинился и компенсировал вред, однако суд счел обвинение в краже доказанным, ведь подсудимый "не предпринял мер по розыску владельца путем обращения в банковскую организацию, не передал найденную карту в правоохранительные органы", а стал оплачивать свои покупки. Суд назначил ему сначала 1,5 года колонии, но затем присоединил неотбытые сроки по двум ранее вынесенным приговорам за кражу и незаконный оборот оружия - в итоге срок возрос до 2 лет 6 месяцев колонии общего режима.

https://ria.ru/20230310/metro-1857002938.html

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происшествия, технологии, москва, россия