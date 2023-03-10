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Суд в Москве обязал Google разблокировать YouTube-канал "Спаса"

Суд в Москве обязал Google разблокировать YouTube-канал "Спаса" - РИА Новости, 10.03.2023

Суд в Москве обязал Google разблокировать YouTube-канал "Спаса"

Арбитражный суд Москвы по иску некоммерческой организации "Фонд православного телевидения" обязал структуры Google разблокировать YouTube-канал "Спаса", следует РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:55

2023-03-10T19:55

2023-03-10T19:55

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску некоммерческой организации "Фонд православного телевидения" обязал структуры Google разблокировать YouTube-канал "Спаса", следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Суд признал недействительным отказ ответчиков – американской Google LLC и российского ООО "Гугл" – от условий использования видеосервиса Google, размещенных на официальном сайте youtube.com. Суд первой инстанции также удовлетворил требование истца о взыскании с ответчиков судебной неустойки в случае неисполнения ими решения суда. Структуры Google должны будут платить по 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с пятого дня с даты его вступления в силу, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза. При этом в течение девяти месяцев с даты вступления в силу судебного акта общая сумма судебной неустойки не может превышать 1 миллиард рублей. При неисполнении решения суда по истечении девяти месяцев неустойка будет начисляться по той же формуле, но без ограничения суммы. На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде. На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканалов RT, "Звезда", РЕН ТВ, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ. Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре ввел в отношении ООО "Гугл" по собственному заявлению компании начальную процедуру банкротства – наблюдение. В постановлении суд отметил, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html

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https://ria.ru/20230119/youtube-1845958996.html

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в мире, москва, россия, google, нтв (телеканал), рбк (медиагруппа)