https://ria.ru/20230310/iphone-1857042375.html

Ритейлеры рассказали о возможных проблемах с поставками новых iPhone

Ритейлеры рассказали о возможных проблемах с поставками новых iPhone - РИА Новости, 10.03.2023

Ритейлеры рассказали о возможных проблемах с поставками новых iPhone

Некоторые российские ритейлеры решили не открывать предзаказ на новые iPhone 14 в желтом цвете, одна из возможных причин - проблема с планированием поставок,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:40

2023-03-10T15:40

2023-03-10T15:40

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Некоторые российские ритейлеры решили не открывать предзаказ на новые iPhone 14 в желтом цвете, одна из возможных причин - проблема с планированием поставок, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка. В начале марта Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus с желтым корпусом. Отмечалось, что они станут доступны для предзаказа 10 марта, а продажа смартфонов начнется 14 марта. Однако компания остановила поставки своих товаров в Россию еще в марте 2022 года, но позже продукция Apple вошла в перечень продукции, разрешенной к ввозу в рамках параллельного импорта. По словам источника на рынке, некоторые компании решили не открывать предзаказ "из-за того, что планирование поставок сейчас очень усложнилось". В "Ситилинке" сообщили, что компания уже работает над тем, чтобы новые iPhone были доступны к покупке после старта мировых продаж как можно быстрее, однако предзаказ на данные модели устраивать не планируют. "Продукция Apple всегда имела своего покупателя, флагманы и новые цветовые решения вызывают интерес у фанатов бренда", - добавили в компании. В свою очередь в Wildberries заявили, что "iPhone в новом цвете будут доступны" на площадке, но других подробностей не раскрыли. Агентство также направило запрос в "Яндекс Маркет" и Ozon. При этом некоторые игроки на рынке все же начали принимать заявки на предзаказ - например, "М.Видео-Эльдорадо". "В обеих сетях открывается предзаказ на смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus в жёлтом цвете с собственной годовой гарантией ритейлера. В Inventive Retail Group, управляющей розничной сетью re:Store, сообщили, что планируют открыть предзаказ на следующей неделе.

https://ria.ru/20230308/iphone-1856526584.html

https://ria.ru/20230303/oplata-1855517274.html

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экономика, технологии, россия, apple, wildberries, яндекс.маркет, apple iphone, ozon, м.видео, эльдорадо