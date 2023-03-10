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Ритейлеры рассказали о возможных проблемах с поставками новых iPhone - РИА Новости, 10.03.2023
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15:40 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/iphone-1857042375.html
Ритейлеры рассказали о возможных проблемах с поставками новых iPhone
Ритейлеры рассказали о возможных проблемах с поставками новых iPhone - РИА Новости, 10.03.2023
Ритейлеры рассказали о возможных проблемах с поставками новых iPhone
Некоторые российские ритейлеры решили не открывать предзаказ на новые iPhone 14 в желтом цвете, одна из возможных причин - проблема с планированием поставок,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:40
2023-03-10T15:40
экономика
технологии
россия
apple
wildberries
яндекс.маркет
apple iphone
ozon
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Некоторые российские ритейлеры решили не открывать предзаказ на новые iPhone 14 в желтом цвете, одна из возможных причин - проблема с планированием поставок, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка. В начале марта Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus с желтым корпусом. Отмечалось, что они станут доступны для предзаказа 10 марта, а продажа смартфонов начнется 14 марта. Однако компания остановила поставки своих товаров в Россию еще в марте 2022 года, но позже продукция Apple вошла в перечень продукции, разрешенной к ввозу в рамках параллельного импорта. По словам источника на рынке, некоторые компании решили не открывать предзаказ "из-за того, что планирование поставок сейчас очень усложнилось". В "Ситилинке" сообщили, что компания уже работает над тем, чтобы новые iPhone были доступны к покупке после старта мировых продаж как можно быстрее, однако предзаказ на данные модели устраивать не планируют. "Продукция Apple всегда имела своего покупателя, флагманы и новые цветовые решения вызывают интерес у фанатов бренда", - добавили в компании. В свою очередь в Wildberries заявили, что "iPhone в новом цвете будут доступны" на площадке, но других подробностей не раскрыли. Агентство также направило запрос в "Яндекс Маркет" и Ozon. При этом некоторые игроки на рынке все же начали принимать заявки на предзаказ - например, "М.Видео-Эльдорадо". "В обеих сетях открывается предзаказ на смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus в жёлтом цвете с собственной годовой гарантией ритейлера. В Inventive Retail Group, управляющей розничной сетью re:Store, сообщили, что планируют открыть предзаказ на следующей неделе.
https://ria.ru/20230308/iphone-1856526584.html
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экономика, технологии, россия, apple, wildberries, яндекс.маркет, apple iphone, ozon, м.видео, эльдорадо
Экономика, Технологии, Россия, Apple, Wildberries, Яндекс.Маркет, Apple iPhone, Ozon, М.Видео, Эльдорадо
Ритейлеры рассказали о возможных проблемах с поставками новых iPhone

Ряд ритейлеров решил не открывать предзаказ на желтые iPhone из-за проблем с поставками

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Продавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Некоторые российские ритейлеры решили не открывать предзаказ на новые iPhone 14 в желтом цвете, одна из возможных причин - проблема с планированием поставок, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка.
В начале марта Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus с желтым корпусом. Отмечалось, что они станут доступны для предзаказа 10 марта, а продажа смартфонов начнется 14 марта. Однако компания остановила поставки своих товаров в Россию еще в марте 2022 года, но позже продукция Apple вошла в перечень продукции, разрешенной к ввозу в рамках параллельного импорта.
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По словам источника на рынке, некоторые компании решили не открывать предзаказ "из-за того, что планирование поставок сейчас очень усложнилось". В "Ситилинке" сообщили, что компания уже работает над тем, чтобы новые iPhone были доступны к покупке после старта мировых продаж как можно быстрее, однако предзаказ на данные модели устраивать не планируют. "Продукция Apple всегда имела своего покупателя, флагманы и новые цветовые решения вызывают интерес у фанатов бренда", - добавили в компании.
В свою очередь в Wildberries заявили, что "iPhone в новом цвете будут доступны" на площадке, но других подробностей не раскрыли. Агентство также направило запрос в "Яндекс Маркет" и Ozon.
При этом некоторые игроки на рынке все же начали принимать заявки на предзаказ - например, "М.Видео-Эльдорадо". "В обеих сетях открывается предзаказ на смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus в жёлтом цвете с собственной годовой гарантией ритейлера.
В Inventive Retail Group, управляющей розничной сетью re:Store, сообщили, что планируют открыть предзаказ на следующей неделе.
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