https://ria.ru/20230310/inoagenty-1856971198.html

Закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения к России, заявил Песков

Закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения к России, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2023

Закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения к России, заявил Песков

Закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме, власти Грузии сами инициировали аналогичные американским правила, заявил... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:33

2023-03-10T12:33

2023-03-10T12:43

грузия

россия

в мире

дмитрий песков

тбилиси

иноагенты

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме, власти Грузии сами инициировали аналогичные американским правила, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах."Риски провокаций, безусловно, есть. Мы с вами знаем, что то, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений и повстанческих проявлений, ситуация не имеет никакого отношения к Российской Федерации", - сказал Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле возможными риски провокаций в Абхазии и Южной Осетии из-за ситуации в Грузии.Он уточнил, что грузинские власти и часть парламентариев инициировали закон об иноагентах, который аналогичен американскому."Россия здесь вообще ни при чём ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

грузия, россия, в мире, дмитрий песков, тбилиси, иноагенты