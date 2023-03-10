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Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023
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15:09 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/indiya-1857033515.html
Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров
Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023
Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров
Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Индии это понимают и видят эти попытки, Россия же при этом хочет, чтобы страны уладили проблемы между собой, заявил РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:09
2023-03-10T15:09
в мире
индия
китай
россия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Индии это понимают и видят эти попытки, Россия же при этом хочет, чтобы страны уладили проблемы между собой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы исходим из того, что чем больше они (Индия и Китай - ред.) общаются, тем полезнее для всех и тем лучше для того, чтобы эти две великие державы, две великие цивилизации уладили все свои проблемы. Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели: натравить Индию на Китай", - сказал Лавров в пятницу в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале. Он добавил, что в Индии это прекрасно понимают и видят эти попытки, а также видят цели НАТО, когда блок объявляет индотихоокеанский регион зоной своей ответственности.
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в мире, индия, китай, россия, сергей лавров, нато
В мире, Индия, Китай, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Дели видят эти попытки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Индии это понимают и видят эти попытки, Россия же при этом хочет, чтобы страны уладили проблемы между собой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что чем больше они (Индия и Китай - ред.) общаются, тем полезнее для всех и тем лучше для того, чтобы эти две великие державы, две великие цивилизации уладили все свои проблемы. Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели: натравить Индию на Китай", - сказал Лавров в пятницу в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.
Он добавил, что в Индии это прекрасно понимают и видят эти попытки, а также видят цели НАТО, когда блок объявляет индотихоокеанский регион зоной своей ответственности.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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9 марта, 21:42
 
В миреИндияКитайРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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