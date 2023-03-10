https://ria.ru/20230310/indiya-1857033515.html

Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров

Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023

Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров

Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Индии это понимают и видят эти попытки, Россия же при этом хочет, чтобы страны уладили проблемы между собой, заявил РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:09

2023-03-10T15:09

2023-03-10T15:09

в мире

индия

китай

россия

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Индии это понимают и видят эти попытки, Россия же при этом хочет, чтобы страны уладили проблемы между собой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы исходим из того, что чем больше они (Индия и Китай - ред.) общаются, тем полезнее для всех и тем лучше для того, чтобы эти две великие державы, две великие цивилизации уладили все свои проблемы. Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели: натравить Индию на Китай", - сказал Лавров в пятницу в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале. Он добавил, что в Индии это прекрасно понимают и видят эти попытки, а также видят цели НАТО, когда блок объявляет индотихоокеанский регион зоной своей ответственности.

https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856878514.html

индия

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, китай, россия, сергей лавров, нато