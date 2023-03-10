https://ria.ru/20230310/indiya-1857033515.html
Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров
Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023
Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров
Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Индии это понимают и видят эти попытки, Россия же при этом хочет, чтобы страны уладили проблемы между собой, заявил РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:09
2023-03-10T15:09
2023-03-10T15:09
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индия
китай
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сергей лавров
нато
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Индии это понимают и видят эти попытки, Россия же при этом хочет, чтобы страны уладили проблемы между собой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы исходим из того, что чем больше они (Индия и Китай - ред.) общаются, тем полезнее для всех и тем лучше для того, чтобы эти две великие державы, две великие цивилизации уладили все свои проблемы. Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели: натравить Индию на Китай", - сказал Лавров в пятницу в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале. Он добавил, что в Индии это прекрасно понимают и видят эти попытки, а также видят цели НАТО, когда блок объявляет индотихоокеанский регион зоной своей ответственности.
https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856878514.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, китай, россия, сергей лавров, нато
В мире, Индия, Китай, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Дели видят эти попытки