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Канада запретила импорт алюминия и стали из России - РИА Новости, 10.03.2023
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20:33 10.03.2023 (обновлено: 20:56 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/import-1857140787.html
Канада запретила импорт алюминия и стали из России
Канада запретила импорт алюминия и стали из России - РИА Новости, 10.03.2023
Канада запретила импорт алюминия и стали из России
Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них, объявило правительство страны. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:33
2023-03-10T20:56
канада
россия
экономика
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них, объявило правительство страны."Сталь и алюминий – импорт 3.14 (1) Любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, приобретать или вступать во владение любым товаром, указанным в колонке 1 списка 11 из России или у любого лица в России", - сказано в уведомлении.Обновленный список содержит, в частности, железо и сталь, алюминий и изделия из него.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1857015904.html
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канада, россия, экономика
Канада, Россия, Экономика
Канада запретила импорт алюминия и стали из России

Правительство Канады запретило импорт железа, алюминия и стали из России

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них, объявило правительство страны.
"Сталь и алюминий – импорт 3.14 (1) Любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, приобретать или вступать во владение любым товаром, указанным в колонке 1 списка 11 из России или у любого лица в России", - сказано в уведомлении.
Обновленный список содержит, в частности, железо и сталь, алюминий и изделия из него.
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