Рейтинг@Mail.ru
Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/gruziya-1857111632.html
Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной
Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной - РИА Новости, 10.03.2023
Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной и призвал страну найти путь к примирению. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:37
2023-03-10T18:37
в мире
грузия
франция
париж
риши сунак
эммануэль макрон
протесты в грузии против закона об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной и призвал страну найти путь к примирению. "Грузия сегодня пронизана тревожными движениями, мы видели кадры оттуда, которые вызывают озабоченность... Это не может оставить нас равнодушными", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком по итогам франко-британского саммита в Париже. Он отметил, что Грузия в настоящий момент находится "под очень сильным давлением" и призвал страну "найти путь к примирению". Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
https://ria.ru/20230310/gruziya-1857085045.html
грузия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, франция, париж, риши сунак, эммануэль макрон, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Франция, Париж, Риши Сунак, Эммануэль Макрон, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной

Президент Франции Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной и призвал страну найти путь к примирению.
"Грузия сегодня пронизана тревожными движениями, мы видели кадры оттуда, которые вызывают озабоченность... Это не может оставить нас равнодушными", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком по итогам франко-британского саммита в Париже.
Он отметил, что Грузия в настоящий момент находится "под очень сильным давлением" и призвал страну "найти путь к примирению".
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
Участник митинга в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию
Вчера, 17:25
 
В миреГрузияФранцияПарижРиши СунакЭммануэль МакронПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала