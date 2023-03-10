https://ria.ru/20230310/gruziya-1857111632.html

Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной

Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной - РИА Новости, 10.03.2023

Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной и призвал страну найти путь к примирению. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:37

2023-03-10T18:37

2023-03-10T18:37

в мире

грузия

франция

париж

риши сунак

эммануэль макрон

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной и призвал страну найти путь к примирению. "Грузия сегодня пронизана тревожными движениями, мы видели кадры оттуда, которые вызывают озабоченность... Это не может оставить нас равнодушными", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком по итогам франко-британского саммита в Париже. Он отметил, что Грузия в настоящий момент находится "под очень сильным давлением" и призвал страну "найти путь к примирению". Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.

https://ria.ru/20230310/gruziya-1857085045.html

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франция

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в мире, грузия, франция, париж, риши сунак, эммануэль макрон, протесты в грузии против закона об иноагентах