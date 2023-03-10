Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной страной, заявил Володин

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Грузия лишилась шанса на суверенитет, отказавшись от закона об иноагентах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет", — говорится в записи в Telegram-канале депутата.Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, "находящихся под иностранных влиянием". После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые силовики разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов. Накануне представители парламентского большинства сообщили, что законопроект сняли с рассмотрения.Володин считает, что "Вашингтон вывел людей на улицу", используя "рычаг мягкой силы". По его словам, только США могут самостоятельно принимать решения, тогда как все остальные страны существуют по правилам Вашингтона."Любое несогласное с этим государство рискует в ответ получить у себя "цветную революцию". Каждая страна стремится к самостоятельности. Будущее есть только у суверенных государств. Понимают это все, но реализовать свое право смогли немногие", — добавил он.Как заметил спикер нижней палаты, у США много "рычагов управления миром". Во-первых, финансовый, когда доллар используется как инструмент политического влияния. Во-вторых, военный, при помощи блока НАТО, состоящего из 30 государств, три из которых — ядерные державы. В-третьих, мягкая сила, а именно финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций. "Именно она показала свою эффективность для достижения целей влияния. Через нее в ряде стран произошли революции, были свергнуты законно избранные власти, назначены марионеточные режимы. Поэтому государства, желающие стать суверенными, в первую очередь принимают решения о запрете финансирования из-за рубежа внутриполитической деятельности или введения контроля за поступающими денежными средствами и деятельностью подобных НКО", — заметил Володин.Он напомнил, что при принятии соответствующего закона Грузия получила бы право контроля за средствами, которые поступают в страну из-за рубежа и идут на финансирование политических партий."А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения: от выборов в органы власти до реализации проектов развития страны", — считает Володин.По его словам, Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств."В 2012 году в России были приняты нормы федерального закона об иноагентах, они более либеральные, чем в США. На протяжении всего времени Вашингтон и Брюссель оказывали давление, делали все, чтобы мы их отменили", — утверждает политик.Парламентарий пожелал Грузии "состояться как суверенное государство".
Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Грузия лишилась шанса на суверенитет, отказавшись от закона об иноагентах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет", — говорится в записи в Telegram-канале депутата.
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Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, "находящихся под иностранных влиянием". После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые силовики разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов. Накануне представители парламентского большинства сообщили, что законопроект сняли с рассмотрения.
Володин считает, что "Вашингтон вывел людей на улицу", используя "рычаг мягкой силы". По его словам, только США могут самостоятельно принимать решения, тогда как все остальные страны существуют по правилам Вашингтона.
"Любое несогласное с этим государство рискует в ответ получить у себя "цветную революцию". Каждая страна стремится к самостоятельности. Будущее есть только у суверенных государств. Понимают это все, но реализовать свое право смогли немногие", — добавил он.
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Как заметил спикер нижней палаты, у США много "рычагов управления миром". Во-первых, финансовый, когда доллар используется как инструмент политического влияния. Во-вторых, военный, при помощи блока НАТО, состоящего из 30 государств, три из которых — ядерные державы.
В-третьих, мягкая сила, а именно финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций.
"Именно она показала свою эффективность для достижения целей влияния. Через нее в ряде стран произошли революции, были свергнуты законно избранные власти, назначены марионеточные режимы. Поэтому государства, желающие стать суверенными, в первую очередь принимают решения о запрете финансирования из-за рубежа внутриполитической деятельности или введения контроля за поступающими денежными средствами и деятельностью подобных НКО", — заметил Володин.
Он напомнил, что при принятии соответствующего закона Грузия получила бы право контроля за средствами, которые поступают в страну из-за рубежа и идут на финансирование политических партий.
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"А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения: от выборов в органы власти до реализации проектов развития страны", — считает Володин.
По его словам, Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств.
"В 2012 году в России были приняты нормы федерального закона об иноагентах, они более либеральные, чем в США. На протяжении всего времени Вашингтон и Брюссель оказывали давление, делали все, чтобы мы их отменили", — утверждает политик.
Парламентарий пожелал Грузии "состояться как суверенное государство".
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".
"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.
"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".
"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.
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