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Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной страной, заявил Володин - РИА Новости, 10.03.2023
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09:22 10.03.2023 (обновлено: 10:35 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/gruziya-1856918676.html
Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной страной, заявил Володин
Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной страной, заявил Володин - РИА Новости, 10.03.2023
Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной страной, заявил Володин
Грузия лишилась шанса на суверенитет, отказавшись от закона об иноагентах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:22
2023-03-10T10:35
в мире
госдума рф
нато
вячеслав володин
грузия
сша
протесты в грузии против закона об иноагентах
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Грузия лишилась шанса на суверенитет, отказавшись от закона об иноагентах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет", — говорится в записи в Telegram-канале депутата.Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, "находящихся под иностранных влиянием". После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые силовики разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов. Накануне представители парламентского большинства сообщили, что законопроект сняли с рассмотрения.Володин считает, что "Вашингтон вывел людей на улицу", используя "рычаг мягкой силы". По его словам, только США могут самостоятельно принимать решения, тогда как все остальные страны существуют по правилам Вашингтона."Любое несогласное с этим государство рискует в ответ получить у себя "цветную революцию". Каждая страна стремится к самостоятельности. Будущее есть только у суверенных государств. Понимают это все, но реализовать свое право смогли немногие", — добавил он.Как заметил спикер нижней палаты, у США много "рычагов управления миром". Во-первых, финансовый, когда доллар используется как инструмент политического влияния. Во-вторых, военный, при помощи блока НАТО, состоящего из 30 государств, три из которых — ядерные державы. В-третьих, мягкая сила, а именно финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций. "Именно она показала свою эффективность для достижения целей влияния. Через нее в ряде стран произошли революции, были свергнуты законно избранные власти, назначены марионеточные режимы. Поэтому государства, желающие стать суверенными, в первую очередь принимают решения о запрете финансирования из-за рубежа внутриполитической деятельности или введения контроля за поступающими денежными средствами и деятельностью подобных НКО", — заметил Володин.Он напомнил, что при принятии соответствующего закона Грузия получила бы право контроля за средствами, которые поступают в страну из-за рубежа и идут на финансирование политических партий."А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения: от выборов в органы власти до реализации проектов развития страны", — считает Володин.По его словам, Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств."В 2012 году в России были приняты нормы федерального закона об иноагентах, они более либеральные, чем в США. На протяжении всего времени Вашингтон и Брюссель оказывали давление, делали все, чтобы мы их отменили", — утверждает политик.Парламентарий пожелал Грузии "состояться как суверенное государство".
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html
https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856758225.html
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в мире, госдума рф, нато, вячеслав володин, грузия, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Госдума РФ, НАТО, Вячеслав Володин, Грузия, США, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной страной, заявил Володин

Володин: Грузия лишилась шанса на суверенитет, сняв проект об иноагентах с рассмотрения

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeБаррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года
Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Грузия лишилась шанса на суверенитет, отказавшись от закона об иноагентах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет", — говорится в записи в Telegram-канале депутата.
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Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, "находящихся под иностранных влиянием". После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые силовики разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов. Накануне представители парламентского большинства сообщили, что законопроект сняли с рассмотрения.
Володин считает, что "Вашингтон вывел людей на улицу", используя "рычаг мягкой силы". По его словам, только США могут самостоятельно принимать решения, тогда как все остальные страны существуют по правилам Вашингтона.
"Любое несогласное с этим государство рискует в ответ получить у себя "цветную революцию". Каждая страна стремится к самостоятельности. Будущее есть только у суверенных государств. Понимают это все, но реализовать свое право смогли немногие", — добавил он.
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Как заметил спикер нижней палаты, у США много "рычагов управления миром". Во-первых, финансовый, когда доллар используется как инструмент политического влияния. Во-вторых, военный, при помощи блока НАТО, состоящего из 30 государств, три из которых — ядерные державы.
В-третьих, мягкая сила, а именно финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций.
"Именно она показала свою эффективность для достижения целей влияния. Через нее в ряде стран произошли революции, были свергнуты законно избранные власти, назначены марионеточные режимы. Поэтому государства, желающие стать суверенными, в первую очередь принимают решения о запрете финансирования из-за рубежа внутриполитической деятельности или введения контроля за поступающими денежными средствами и деятельностью подобных НКО", — заметил Володин.
Он напомнил, что при принятии соответствующего закона Грузия получила бы право контроля за средствами, которые поступают в страну из-за рубежа и идут на финансирование политических партий.
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"А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения: от выборов в органы власти до реализации проектов развития страны", — считает Володин.
По его словам, Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств.
"В 2012 году в России были приняты нормы федерального закона об иноагентах, они более либеральные, чем в США. На протяжении всего времени Вашингтон и Брюссель оказывали давление, делали все, чтобы мы их отменили", — утверждает политик.
Парламентарий пожелал Грузии "состояться как суверенное государство".
Протесты в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

Протестующие бросают дымовую шашку в полицию у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13
© ZURAB TSERTSVADZE

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

Протестующий возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13
© Sputnik / Sputnik | Перейти в медиабанк

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
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7 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13
© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13
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"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

Участники акции протеста разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
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11 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

Сгоревший полицейский автомобиль в Тбилиси, Грузия

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
Перейти в медиабанк
7 из 13

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
Перейти в медиабанк
11 из 13

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13
 
В миреГосдума РФНАТОВячеслав ВолодинГрузияСШАПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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