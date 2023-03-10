https://ria.ru/20230310/gruziya-1856918676.html

Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной страной, заявил Володин

Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной страной, заявил Володин - РИА Новости, 10.03.2023

Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной страной, заявил Володин

Грузия лишилась шанса на суверенитет, отказавшись от закона об иноагентах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:22

2023-03-10T09:22

2023-03-10T10:35

в мире

госдума рф

нато

вячеслав володин

грузия

сша

протесты в грузии против закона об иноагентах

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Грузия лишилась шанса на суверенитет, отказавшись от закона об иноагентах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет", — говорится в записи в Telegram-канале депутата.Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, "находящихся под иностранных влиянием". После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые силовики разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов. Накануне представители парламентского большинства сообщили, что законопроект сняли с рассмотрения.Володин считает, что "Вашингтон вывел людей на улицу", используя "рычаг мягкой силы". По его словам, только США могут самостоятельно принимать решения, тогда как все остальные страны существуют по правилам Вашингтона."Любое несогласное с этим государство рискует в ответ получить у себя "цветную революцию". Каждая страна стремится к самостоятельности. Будущее есть только у суверенных государств. Понимают это все, но реализовать свое право смогли немногие", — добавил он.Как заметил спикер нижней палаты, у США много "рычагов управления миром". Во-первых, финансовый, когда доллар используется как инструмент политического влияния. Во-вторых, военный, при помощи блока НАТО, состоящего из 30 государств, три из которых — ядерные державы. В-третьих, мягкая сила, а именно финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций. "Именно она показала свою эффективность для достижения целей влияния. Через нее в ряде стран произошли революции, были свергнуты законно избранные власти, назначены марионеточные режимы. Поэтому государства, желающие стать суверенными, в первую очередь принимают решения о запрете финансирования из-за рубежа внутриполитической деятельности или введения контроля за поступающими денежными средствами и деятельностью подобных НКО", — заметил Володин.Он напомнил, что при принятии соответствующего закона Грузия получила бы право контроля за средствами, которые поступают в страну из-за рубежа и идут на финансирование политических партий."А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения: от выборов в органы власти до реализации проектов развития страны", — считает Володин.По его словам, Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств."В 2012 году в России были приняты нормы федерального закона об иноагентах, они более либеральные, чем в США. На протяжении всего времени Вашингтон и Брюссель оказывали давление, делали все, чтобы мы их отменили", — утверждает политик.Парламентарий пожелал Грузии "состояться как суверенное государство".

https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html

https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856758225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, госдума рф, нато, вячеслав володин, грузия, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах