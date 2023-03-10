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В США заявили о способности заместить российский газ в Европе - РИА Новости, 10.03.2023
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22:20 10.03.2023 (обновлено: 22:54 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/gas-1857153025.html
В США заявили о способности заместить российский газ в Европе
В США заявили о способности заместить российский газ в Европе - РИА Новости, 10.03.2023
В США заявили о способности заместить российский газ в Европе
США имеют возможность полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:20
2023-03-10T22:54
сша
россия
группа газ
европа
экономика
хьюстон
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ХЬЮСТОН (CША), 10 мар - РИА Новости. США имеют возможность полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин."Я думаю, да. Мы в состоянии", - сообщил он на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности полностью заместить российскую нефть и газ на энергоносители американских компаний в Европе.По словам Манчина, это позволит не дать России использовать энергоносители "как оружие". "Если мы сможем сделать это и убрать с рынка российскую нефть, используемую в качестве оружия, это будет благословением для демократии и свобод людей", - отметил сенатор. Он также добавил, что предпочел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, но признал, что каждая страна должна принимать собственное решение по этому вопросу.
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сша, россия, группа газ, европа, экономика, хьюстон
США, Россия, Группа ГАЗ, Европа, Экономика, Хьюстон
В США заявили о способности заместить российский газ в Европе

Глава комитета сената Манчин заявил о способности США заместить российский газ в Европе

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (CША), 10 мар - РИА Новости. США имеют возможность полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин.
"Я думаю, да. Мы в состоянии", - сообщил он на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности полностью заместить российскую нефть и газ на энергоносители американских компаний в Европе.
По словам Манчина, это позволит не дать России использовать энергоносители "как оружие". "Если мы сможем сделать это и убрать с рынка российскую нефть, используемую в качестве оружия, это будет благословением для демократии и свобод людей", - отметил сенатор. Он также добавил, что предпочел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, но признал, что каждая страна должна принимать собственное решение по этому вопросу.
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СШАРоссияГруппа ГАЗЕвропаЭкономикаХьюстон
 
 
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