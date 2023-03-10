https://ria.ru/20230310/gas-1857153025.html
В США заявили о способности заместить российский газ в Европе
В США заявили о способности заместить российский газ в Европе - РИА Новости, 10.03.2023
В США заявили о способности заместить российский газ в Европе
США имеют возможность полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:20
2023-03-10T22:20
2023-03-10T22:54
сша
россия
группа газ
европа
экономика
хьюстон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e68c495f6502287a5ea803cd85aa9fe3.jpg
ХЬЮСТОН (CША), 10 мар - РИА Новости. США имеют возможность полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин."Я думаю, да. Мы в состоянии", - сообщил он на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности полностью заместить российскую нефть и газ на энергоносители американских компаний в Европе.По словам Манчина, это позволит не дать России использовать энергоносители "как оружие". "Если мы сможем сделать это и убрать с рынка российскую нефть, используемую в качестве оружия, это будет благословением для демократии и свобод людей", - отметил сенатор. Он также добавил, что предпочел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, но признал, что каждая страна должна принимать собственное решение по этому вопросу.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
сша
россия
европа
хьюстон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:425:2163:2048_1920x0_80_0_0_582446cf33c441c7a92ed1fc8e19a3eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, группа газ, европа, экономика, хьюстон
США, Россия, Группа ГАЗ, Европа, Экономика, Хьюстон
В США заявили о способности заместить российский газ в Европе
Глава комитета сената Манчин заявил о способности США заместить российский газ в Европе