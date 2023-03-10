https://ria.ru/20230310/gas-1857153025.html

В США заявили о способности заместить российский газ в Европе

В США заявили о способности заместить российский газ в Европе - РИА Новости, 10.03.2023

В США заявили о способности заместить российский газ в Европе

США имеют возможность полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T22:20

2023-03-10T22:20

2023-03-10T22:54

сша

россия

группа газ

европа

экономика

хьюстон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e68c495f6502287a5ea803cd85aa9fe3.jpg

ХЬЮСТОН (CША), 10 мар - РИА Новости. США имеют возможность полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин."Я думаю, да. Мы в состоянии", - сообщил он на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности полностью заместить российскую нефть и газ на энергоносители американских компаний в Европе.По словам Манчина, это позволит не дать России использовать энергоносители "как оружие". "Если мы сможем сделать это и убрать с рынка российскую нефть, используемую в качестве оружия, это будет благословением для демократии и свобод людей", - отметил сенатор. Он также добавил, что предпочел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, но признал, что каждая страна должна принимать собственное решение по этому вопросу.

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

сша

россия

европа

хьюстон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, группа газ, европа, экономика, хьюстон