https://ria.ru/20230310/gas-1857140944.html
"Молдовагаз" отключил 374 потребителя из-за накопившихся долгов
"Молдовагаз" отключил 374 потребителя из-за накопившихся долгов - РИА Новости, 10.03.2023
"Молдовагаз" отключил 374 потребителя из-за накопившихся долгов
"Молдовагаз" в феврале отключил 374 потребителя, которые накопили долг, превысивший 372 тысячи долларов, сообщила в пятницу пресс-служба компании. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:33
2023-03-10T20:33
2023-03-10T20:33
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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. "Молдовагаз" в феврале отключил 374 потребителя, которые накопили долг, превысивший 372 тысячи долларов, сообщила в пятницу пресс-служба компании. "За отчетный период от сети было отключено, в соответствии с законодательством, 374 точки потребления, сумма их задолженности поставщику составила 7 миллионов леев (более 372 тысяч долларов - ред.). При этом 197 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа", - сообщает компания в Facebook*. При этом жителям страны удалось снизить объем потребления на 31,4% по сравнению с февралем 2022 года. Отчасти это объясняется теплой погодой. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. Ранее в пятницу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщал, что соответствующий международный аудит может быть завершен к концу марта. В марте закупочная цена на российский газ для Молдавии, писал Чебан, составит около 1012 долларов за тысячу кубометров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230310/moldaviya-1856961565.html
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экономика, молдавия, россия, молдовагаз, газпром, facebook, жкх
Экономика, Молдавия, Россия, Молдовагаз, Газпром, Facebook, ЖКХ
"Молдовагаз" отключил 374 потребителя из-за накопившихся долгов
"Молдовагаз" в феврале отключил 374 потребителя из-за накопившихся долгов
КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. "Молдовагаз" в феврале отключил 374 потребителя, которые накопили долг, превысивший 372 тысячи долларов, сообщила в пятницу пресс-служба компании.
"За отчетный период от сети было отключено, в соответствии с законодательством, 374 точки потребления, сумма их задолженности поставщику составила 7 миллионов леев (более 372 тысяч долларов - ред.). При этом 197 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа", - сообщает компания в Facebook*.
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе
При этом жителям страны удалось снизить объем потребления на 31,4% по сравнению с февралем 2022 года. Отчасти это объясняется теплой погодой.
Власти Молдавии
в октябре 2021 года договорились с "Газпромом
" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
Ранее в пятницу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщал, что соответствующий международный аудит может быть завершен к концу марта. В марте закупочная цена на российский газ для Молдавии, писал Чебан, составит около 1012 долларов за тысячу кубометров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Молдавии оппозиция заявила о недоверии руководству страны