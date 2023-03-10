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При стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге погибли шесть человек - РИА Новости, 10.03.2023
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00:43 10.03.2023 (обновлено: 01:19 10.03.2023)
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При стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге погибли шесть человек
При стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге погибли шесть человек - РИА Новости, 10.03.2023
При стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге погибли шесть человек
Не менее шести человек погибли в Гамбурге в результате стрельбы у центра "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в России экстремистская организация), не менее 24... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T00:43
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гамбург (город)
свидетели иеговы
россия
в мире
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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Не менее шести человек погибли в Гамбурге в результате стрельбы у центра "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в России экстремистская организация), не менее 24 ранены, нападавший сбежал, сообщают местные СМИ.Нападение, по данным Hamburger Morgenpost, произошло в районе Альстердорфе в четверг около 21.00 по местному времени. По информации Wetterauer Zeitung и Allgemeine Zeitung, стрельба велась возле центра секты.По предварительным данным, в тяжелом состоянии находятся семь пострадавших.Нападавший пока не пойман и находится в бегах, местным жителям рекомендовали оставаться дома.На месте трагедии находятся спасатели и полиция.*Запрещенная в России экстремистская организация
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гамбург (город), свидетели иеговы, россия, в мире
Гамбург (город), Свидетели Иеговы, Россия, В мире
При стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге погибли шесть человек

HM: при стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге погибли не менее шести человек

© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / apn / Christof Stache
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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Не менее шести человек погибли в Гамбурге в результате стрельбы у центра "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в России экстремистская организация), не менее 24 ранены, нападавший сбежал, сообщают местные СМИ.
Нападение, по данным Hamburger Morgenpost, произошло в районе Альстердорфе в четверг около 21.00 по местному времени. По информации Wetterauer Zeitung и Allgemeine Zeitung, стрельба велась возле центра секты.
«

"Минимум шесть человек погибло, много в том числе тяжело раненых", - сообщает Hamburger Morgenpost.

По предварительным данным, в тяжелом состоянии находятся семь пострадавших.
Нападавший пока не пойман и находится в бегах, местным жителям рекомендовали оставаться дома.
На месте трагедии находятся спасатели и полиция.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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Гамбург (город)Свидетели ИеговыРоссияВ мире
 
 
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