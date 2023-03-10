https://ria.ru/20230310/frg-1856892621.html

При стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге погибли шесть человек

При стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге погибли шесть человек - РИА Новости, 10.03.2023

При стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге погибли шесть человек

Не менее шести человек погибли в Гамбурге в результате стрельбы у центра "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в России экстремистская организация), не менее 24... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T00:43

2023-03-10T00:43

2023-03-10T01:19

гамбург (город)

свидетели иеговы

россия

в мире

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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Не менее шести человек погибли в Гамбурге в результате стрельбы у центра "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в России экстремистская организация), не менее 24 ранены, нападавший сбежал, сообщают местные СМИ.Нападение, по данным Hamburger Morgenpost, произошло в районе Альстердорфе в четверг около 21.00 по местному времени. По информации Wetterauer Zeitung и Allgemeine Zeitung, стрельба велась возле центра секты.По предварительным данным, в тяжелом состоянии находятся семь пострадавших.Нападавший пока не пойман и находится в бегах, местным жителям рекомендовали оставаться дома.На месте трагедии находятся спасатели и полиция.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230208/sekta-1850508584.html

гамбург (город)

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гамбург (город), свидетели иеговы, россия, в мире