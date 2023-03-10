https://ria.ru/20230310/ekspertiza-1857006977.html

Толкнувшего подростка под поезд в московском метро проверят на вменяемость

Толкнувшего подростка под поезд в московском метро проверят на вменяемость - РИА Новости, 10.03.2023

Толкнувшего подростка под поезд в московском метро проверят на вменяемость

Мужчине, толкнувшему подростка под поезд в московском метро, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:47

2023-03-10T13:47

2023-03-10T13:47

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мужчине, толкнувшему подростка под поезд в московском метро, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Мужчине в рамках расследования уголовного дела будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она. Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре. Мужчину 1961 года рождения тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было. Как сообщала прокуратура, 61-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что правоохранители проверят персонал психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева на предмет халатности. По словам собеседника, мужчину, страдающего шизофренией, выписали из больницы за несколько часов до инцидента.

https://ria.ru/20230310/metro-1857002938.html

https://ria.ru/20230310/klinika-1856956974.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва