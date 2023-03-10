https://ria.ru/20230310/eaes-1856988829.html

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС - РИА Новости, 10.03.2023

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений со странами Евразийского экономического союза... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:12

2023-03-10T13:12

2023-03-10T13:20

евразийский экономический союз

россия

владимир путин

политика

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из важнейших наших направлений - развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС", - сказал Путин.С докладом президент предложил выступить министру иностранных дел Сергею Лаврову.

https://ria.ru/20221208/eaes-1837258965.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евразийский экономический союз, россия, владимир путин, политика, совет безопасности рф