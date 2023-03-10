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Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
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13:12 10.03.2023 (обновлено: 13:20 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/eaes-1856988829.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений со странами Евразийского экономического союза... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:12
2023-03-10T13:20
евразийский экономический союз
россия
владимир путин
политика
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из важнейших наших направлений - развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС", - сказал Путин.С докладом президент предложил выступить министру иностранных дел Сергею Лаврову.
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евразийский экономический союз, россия, владимир путин, политика, совет безопасности рф
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, Политика, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС

Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений с ЕАЭС

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из важнейших наших направлений - развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС", - сказал Путин.
С докладом президент предложил выступить министру иностранных дел Сергею Лаврову.
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Евразийский экономический союзРоссияВладимир ПутинПолитикаСовет Безопасности РФ
 
 
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