https://ria.ru/20230310/eaes-1856988829.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений со странами Евразийского экономического союза... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:12
2023-03-10T13:12
2023-03-10T13:20
евразийский экономический союз
россия
владимир путин
политика
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из важнейших наших направлений - развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС", - сказал Путин.С докладом президент предложил выступить министру иностранных дел Сергею Лаврову.
https://ria.ru/20221208/eaes-1837258965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, россия, владимир путин, политика, совет безопасности рф
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, Политика, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС
Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений с ЕАЭС