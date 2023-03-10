https://ria.ru/20230310/dtp-1857099852.html

В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб человек

В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб человек - РИА Новости, 10.03.2023

В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб человек

Пассажирка погибла, еще пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:59

2023-03-10T17:59

2023-03-10T18:06

происшествия

авто

верхний уфалей

челябинская область

угибдд

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар – РИА Новости. Пассажирка погибла, еще пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области, сообщила прокуратура региона. По данным УГИБДД по региону, ДТП произошло в пятницу около 10.50 (08.50 мск) на 4-м километре автодороги Верхний Уфалей - Нижний Уфалей в Верхнеуфалейском городском округе. Водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и выехал на обочину, где автобус опрокинулся. Первоначально сообщалось о трех пострадавших. "Прокуратура Верхнего Уфалея организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса вблизи поселка Половинка. Установлено, что водитель совершил съезд в кювет по ходу движения транспортного средства. В результате опрокидывания автобуса пострадали пять пассажиров, 79-летняя пенсионерка скончалась в медицинском учреждении", - говорится в релизе. Проверки по факту случившегося начали и прокуратура, и Следственный комитет, о чем региональное управление ведомства сообщило на сайте.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

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происшествия, авто, верхний уфалей, челябинская область, угибдд