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В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб человек - РИА Новости, 10.03.2023
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17:59 10.03.2023 (обновлено: 18:06 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/dtp-1857099852.html
В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб человек
В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб человек - РИА Новости, 10.03.2023
В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб человек
Пассажирка погибла, еще пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:59
2023-03-10T18:06
происшествия
авто
верхний уфалей
челябинская область
угибдд
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар – РИА Новости. Пассажирка погибла, еще пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области, сообщила прокуратура региона. По данным УГИБДД по региону, ДТП произошло в пятницу около 10.50 (08.50 мск) на 4-м километре автодороги Верхний Уфалей - Нижний Уфалей в Верхнеуфалейском городском округе. Водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и выехал на обочину, где автобус опрокинулся. Первоначально сообщалось о трех пострадавших. "Прокуратура Верхнего Уфалея организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса вблизи поселка Половинка. Установлено, что водитель совершил съезд в кювет по ходу движения транспортного средства. В результате опрокидывания автобуса пострадали пять пассажиров, 79-летняя пенсионерка скончалась в медицинском учреждении", - говорится в релизе. Проверки по факту случившегося начали и прокуратура, и Следственный комитет, о чем региональное управление ведомства сообщило на сайте.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
верхний уфалей
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происшествия, авто, верхний уфалей, челябинская область, угибдд
Происшествия, Авто, Верхний Уфалей, Челябинская область, УГИБДД
В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб человек

В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб человек, еще пять пострадали

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиСотрудники МЧС на месте ДТП с маршрутным автобусом в Челябинской области
Сотрудники МЧС на месте ДТП с маршрутным автобусом в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Сотрудники МЧС на месте ДТП с маршрутным автобусом в Челябинской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар – РИА Новости. Пассажирка погибла, еще пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области, сообщила прокуратура региона.
По данным УГИБДД по региону, ДТП произошло в пятницу около 10.50 (08.50 мск) на 4-м километре автодороги Верхний Уфалей - Нижний Уфалей в Верхнеуфалейском городском округе. Водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и выехал на обочину, где автобус опрокинулся. Первоначально сообщалось о трех пострадавших.
"Прокуратура Верхнего Уфалея организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса вблизи поселка Половинка. Установлено, что водитель совершил съезд в кювет по ходу движения транспортного средства. В результате опрокидывания автобуса пострадали пять пассажиров, 79-летняя пенсионерка скончалась в медицинском учреждении", - говорится в релизе.
Проверки по факту случившегося начали и прокуратура, и Следственный комитет, о чем региональное управление ведомства сообщило на сайте.
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