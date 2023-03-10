https://ria.ru/20230310/dtp-1857026994.html
В Челябинской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие
В Челябинской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.03.2023
В Челябинской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие
Автобус опрокинулся на дороге в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области, пострадали три пассажира, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:47
2023-03-10T14:47
2023-03-10T14:47
авто
происшествия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар – РИА Новости. Автобус опрокинулся на дороге в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области, пострадали три пассажира, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным управления, ДТП произошло в пятницу около 10.50 местного времени (08.50 мск) на 4-м километре автодороги Верхний Уфалей - Нижний Уфалей в Верхнеуфалейском городском округе. "Водитель 1970 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадало 3 пассажира автобуса, они получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция уточняет, что водитель автобуса имеет водительский стаж с 1992 года, за последний год привлекался к административной ответственности 2 раза. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, добавляет пресс-служба.
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авто, происшествия, челябинская область, россия, угибдд, верхний уфалей
Авто, Происшествия, Челябинская область, Россия, УГИБДД, Верхний Уфалей
В Челябинской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие
В Челябинской области опрокинулся автобус, три человека пострадали
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар – РИА Новости. Автобус опрокинулся на дороге в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области, пострадали три пассажира, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
По данным управления, ДТП произошло в пятницу около 10.50 местного времени (08.50 мск) на 4-м километре автодороги Верхний Уфалей
- Нижний Уфалей в Верхнеуфалейском городском округе.
"Водитель 1970 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадало 3 пассажира автобуса, они получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция уточняет, что водитель автобуса имеет водительский стаж с 1992 года, за последний год привлекался к административной ответственности 2 раза. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, добавляет пресс-служба.
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