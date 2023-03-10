https://ria.ru/20230310/dtp-1856922560.html
В Башкирии опрокинулся автобус с 29 пассажирами
В Башкирии опрокинулся автобус с 29 пассажирами - РИА Новости, 10.03.2023
В Башкирии опрокинулся автобус с 29 пассажирами
Рейсовый автобус с 29 пассажирами в салоне опрокинулся в кювет в Башкирии, один человек получил травмы, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:46
2023-03-10T09:46
2023-03-10T09:46
происшествия
янаульский район
янаул
республика башкортостан
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УФА, 10 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус с 29 пассажирами в салоне опрокинулся в кювет в Башкирии, один человек получил травмы, сообщили в ГУМЧС по региону. По данным ведомства, в Янаульском районе на автодороге регионального значения "Янаул-Уфа" в кювет съехал рейсовый автобус, принадлежащий компании "Башавтотранс". "В салоне автобуса находились 30 человек, в том числе водитель. Из автобуса выбрались самостоятельно. Пассажиры на резервном автобусе убыли на автовокзал города Янаул. В результате ДТП погибших нет, пострадал 1 человек, он госпитализирован", - говорится в сообщении ГУМЧС.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
янаульский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, янаульский район, янаул, республика башкортостан
Происшествия, Янаульский район, Янаул, Республика Башкортостан
В Башкирии опрокинулся автобус с 29 пассажирами
Автобус с 29 пассажирами опрокинулся в кювет в Башкирии, один человек пострадал