https://ria.ru/20230310/dtp-1856922560.html

В Башкирии опрокинулся автобус с 29 пассажирами

В Башкирии опрокинулся автобус с 29 пассажирами - РИА Новости, 10.03.2023

В Башкирии опрокинулся автобус с 29 пассажирами

Рейсовый автобус с 29 пассажирами в салоне опрокинулся в кювет в Башкирии, один человек получил травмы, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:46

2023-03-10T09:46

2023-03-10T09:46

происшествия

янаульский район

янаул

республика башкортостан

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УФА, 10 мар - РИА Новости. Рейсовый автобус с 29 пассажирами в салоне опрокинулся в кювет в Башкирии, один человек получил травмы, сообщили в ГУМЧС по региону. По данным ведомства, в Янаульском районе на автодороге регионального значения "Янаул-Уфа" в кювет съехал рейсовый автобус, принадлежащий компании "Башавтотранс". "В салоне автобуса находились 30 человек, в том числе водитель. Из автобуса выбрались самостоятельно. Пассажиры на резервном автобусе убыли на автовокзал города Янаул. В результате ДТП погибших нет, пострадал 1 человек, он госпитализирован", - говорится в сообщении ГУМЧС.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

янаульский район

янаул

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, янаульский район, янаул, республика башкортостан