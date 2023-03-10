https://ria.ru/20230310/dtp-1856914481.html

Бастрыкину доложат о расследовании крупного ДТП в Брянской области

Бастрыкину доложат о расследовании крупного ДТП в Брянской области - РИА Новости, 10.03.2023

Бастрыкину доложат о расследовании крупного ДТП в Брянской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования дела о ДТП в Брянской области, где погибли три... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:57

2023-03-10T08:57

2023-03-10T09:13

происшествия

брянская область

россия

жуковский район

александр бастрыкин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования дела о ДТП в Брянской области, где погибли три человека, сообщается в Telegram-канале ведомства. ДТП произошло в четверг на 165-м километре автодороги Р-120 "Орел-Брянск-Смоленск" в Жуковском районе Брянской области. По предварительным данным, водитель автобуса, ехавшего по маршруту "Санкт-Петербург - Брянск", не справился с управлением, выехал на встречку, где по касательной задел фуру, после чего лоб в лоб столкнулся со второй фурой. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка автобуса, а также водитель грузового автомобиля. Еще шесть пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. "Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУСК России по Брянской области Максиму Лукичеву представить доклад о ходе и первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, в результате чего произошло смертельное ДТП.

https://ria.ru/20230309/dtp-1856735576.html

https://ria.ru/20230307/dtp-1856340486.html

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россия

жуковский район

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Дарья Буймова

происшествия, брянская область, россия, жуковский район, александр бастрыкин