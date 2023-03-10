Бастрыкину доложат о расследовании крупного ДТП в Брянской области
Бастрыкину доложат о ходе расследования ДТП в Брянской области, где погибли три человека
© Фото : УМВД России по Брянской областиНа месте ДТП в Жуковском районе Брянской области
© Фото : УМВД России по Брянской области
На месте ДТП в Жуковском районе Брянской области
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования дела о ДТП в Брянской области, где погибли три человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.
ДТП произошло в четверг на 165-м километре автодороги Р-120 "Орел-Брянск-Смоленск" в Жуковском районе Брянской области. По предварительным данным, водитель автобуса, ехавшего по маршруту "Санкт-Петербург - Брянск", не справился с управлением, выехал на встречку, где по касательной задел фуру, после чего лоб в лоб столкнулся со второй фурой. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка автобуса, а также водитель грузового автомобиля. Еще шесть пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
"Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУСК России по Брянской области Максиму Лукичеву представить доклад о ходе и первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, в результате чего произошло смертельное ДТП.