https://ria.ru/20230310/dtp-1856902068.html

В Бурятии в ДТП со "скорой" погибли два человека

В Бурятии в ДТП со "скорой" погибли два человека - РИА Новости, 10.03.2023

В Бурятии в ДТП со "скорой" погибли два человека

Грузовой автомобиль Volvo и машина скорой медицинской помощи столкнулись на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии, в результате водитель и пассажир скорой... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T05:20

2023-03-10T05:20

2023-03-10T06:43

происшествия

авто

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УЛАН-УДЭ, 10 мар – РИА Новости. Грузовой автомобиль Volvo и машина скорой медицинской помощи столкнулись на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии, в результате водитель и пассажир скорой погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Бурятии. По данным полиции, авария произошла в пятницу в 5 километрах от города Бабушкин – на 262 километре федеральной трассы "Байкал". "Столкнулись грузовая фура Volvo и автомобиль скорой медицинской помощи, в которой находились водитель, медицинский работник, пациент и двое сопровождающих. В результате ДТП погибли двое человек – водитель и одна из сопровождающих женщин, которые находились в автомобиле скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20230309/dtp-1856855317.html

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происшествия, авто