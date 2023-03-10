https://ria.ru/20230310/dsnv-1856972245.html

Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ

Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ - РИА Новости, 10.03.2023

Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ

Возможность вернуться к работе по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может возникнуть, когда и если США пересмотрят... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:37

2023-03-10T12:37

2023-03-10T12:50

россия

сша

договор снв-3

в мире

вашингтон (штат)

сергей рябков

rt arabic

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Возможность вернуться к работе по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может возникнуть, когда и если США пересмотрят эскалационный и неприемлемый курс в отношении России, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Гипотетическая возможность вернуться ко всему этому сюжету (по ДСНВ - ред.) возникнуть может только тогда, когда и если Вашингтон пересмотрит свой деструктивный эскалационный курс в отношении РФ, неприемлемый и во всех аспектах разрушительный для того, что можно назвать остатками от наших отношений между Москвой и Вашингтоном", - заявил Рябков в интервью RT Arabic.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, договор снв-3, в мире, вашингтон (штат), сергей рябков, rt arabic