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Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ
Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ - РИА Новости, 10.03.2023
Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ
Возможность вернуться к работе по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может возникнуть, когда и если США пересмотрят... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:37
2023-03-10T12:37
2023-03-10T12:50
россия
сша
договор снв-3
в мире
вашингтон (штат)
сергей рябков
rt arabic
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Возможность вернуться к работе по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может возникнуть, когда и если США пересмотрят эскалационный и неприемлемый курс в отношении России, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Гипотетическая возможность вернуться ко всему этому сюжету (по ДСНВ - ред.) возникнуть может только тогда, когда и если Вашингтон пересмотрит свой деструктивный эскалационный курс в отношении РФ, неприемлемый и во всех аспектах разрушительный для того, что можно назвать остатками от наших отношений между Москвой и Вашингтоном", - заявил Рябков в интервью RT Arabic.
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россия, сша, договор снв-3, в мире, вашингтон (штат), сергей рябков, rt arabic
Россия, США, Договор СНВ-3, В мире, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, RT Arabic
Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ
Рябков: Россия может вернуться к работе по ДСНВ, если США пересмотрят эскалационный курс