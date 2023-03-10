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МИД не ожидает больших результатов от контактов с США по теме ДСНВ - РИА Новости, 10.03.2023
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12:15 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/dsnv-1856963799.html
МИД не ожидает больших результатов от контактов с США по теме ДСНВ
МИД не ожидает больших результатов от контактов с США по теме ДСНВ - РИА Новости, 10.03.2023
МИД не ожидает больших результатов от контактов с США по теме ДСНВ
Контакты России и США по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продолжатся, но больших результатов не ожидается, сказал... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:15
2023-03-10T12:15
в мире
россия
сша
сергей рябков
rt arabic
договор снв-3
снв
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КАИР, 10 мар - РИА Новости. Контакты России и США по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продолжатся, но больших результатов не ожидается, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Вы знаете, встречи были виртуальные, по телефону, но также были прямые с американскими представителями на полях конференции по разоружению в Женеве, они были ожидаемы, не было какого-либо прогресса на переговорах", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic. "По мере необходимости контакты с американской стороной продолжатся, но мы не можем говорить, что имеем какие-то большие результаты", - отметил он.
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в мире, россия, сша, сергей рябков, rt arabic, договор снв-3, снв
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, RT Arabic, Договор СНВ-3, СНВ
МИД не ожидает больших результатов от контактов с США по теме ДСНВ

Рябков: контакты с США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАИР, 10 мар - РИА Новости. Контакты России и США по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продолжатся, но больших результатов не ожидается, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вы знаете, встречи были виртуальные, по телефону, но также были прямые с американскими представителями на полях конференции по разоружению в Женеве, они были ожидаемы, не было какого-либо прогресса на переговорах", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.
"По мере необходимости контакты с американской стороной продолжатся, но мы не можем говорить, что имеем какие-то большие результаты", - отметил он.
 
В миреРоссияСШАСергей РябковRT ArabicДоговор СНВ-3СНВ
 
 
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