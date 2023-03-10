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МИД не ожидает больших результатов от контактов с США по теме ДСНВ

МИД не ожидает больших результатов от контактов с США по теме ДСНВ - РИА Новости, 10.03.2023

МИД не ожидает больших результатов от контактов с США по теме ДСНВ

Контакты России и США по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продолжатся, но больших результатов не ожидается, сказал... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:15

2023-03-10T12:15

2023-03-10T12:15

в мире

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сергей рябков

rt arabic

договор снв-3

снв

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КАИР, 10 мар - РИА Новости. Контакты России и США по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продолжатся, но больших результатов не ожидается, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Вы знаете, встречи были виртуальные, по телефону, но также были прямые с американскими представителями на полях конференции по разоружению в Женеве, они были ожидаемы, не было какого-либо прогресса на переговорах", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic. "По мере необходимости контакты с американской стороной продолжатся, но мы не можем говорить, что имеем какие-то большие результаты", - отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, сергей рябков, rt arabic, договор снв-3, снв