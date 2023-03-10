https://ria.ru/20230310/draka-1857152276.html

Бастрыкин поручил доложить о расследовании драки школьников в Москве

Бастрыкин поручил доложить о расследовании драки школьников в Москве - РИА Новости, 10.03.2023

Бастрыкин поручил доложить о расследовании драки школьников в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по расследованию уголовного дела о драке двух школьников в Москве, сообщается в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T22:09

2023-03-10T22:09

2023-03-10T22:09

происшествия

москва

александр бастрыкин

юлия иванова

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по расследованию уголовного дела о драке двух школьников в Москве, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту конфликта, который произошел между учениками столичной школы", - говорится в сообщении. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт начался из-за оскорбления родителей. Позже в отношении десятиклассника было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным столичного ГСУСК РФ, между ними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Старший помощник руководителя главка Юлия Иванова сообщила, что следователи устанавливают полную картину произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Директор школы Виктор Дьячков сообщил РИА Новости, что драка между одноклассниками из 10 "Г" произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование.

https://ria.ru/20230310/draka-1857034302.html

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происшествия, москва, александр бастрыкин, юлия иванова