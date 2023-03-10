https://ria.ru/20230310/draka-1857034302.html

Отец школьника, избитого в Москве, рассказал о его состоянии

Отец школьника, избитого в Москве, рассказал о его состоянии - РИА Новости, 10.03.2023

Отец школьника, избитого в Москве, рассказал о его состоянии

Мальчика, пострадавшего в драке в "Школе Новокосино" в Москве, готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности, сообщил РИА... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:12

2023-03-10T15:12

2023-03-10T15:12

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего в драке в "Школе Новокосино" в Москве, готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности, сообщил РИА Новости отец ребенка. "Готовят к операции, непонятно на какой срок, но его уже побрили, сейчас находится под капельницей", - рассказал мужчина. По его словам, подростки несколько лет враждовали, в школе была компания, которая травила более слабых детей, в том числе его сына. Он отметил, что тогда семья не стала писать заявление в полицию, но после этого случая они намерены привлечь подростка к ответственности. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы, в результате один из юношей оказался в реанимации. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. Как ранее сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков, драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование, проведены профилактические мероприятия с учащимися.

https://ria.ru/20230310/draka-1857014481.html

https://ria.ru/20230208/draka-1850621382.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва