https://ria.ru/20230310/draka-1857034302.html
Отец школьника, избитого в Москве, рассказал о его состоянии
Отец школьника, избитого в Москве, рассказал о его состоянии - РИА Новости, 10.03.2023
Отец школьника, избитого в Москве, рассказал о его состоянии
Мальчика, пострадавшего в драке в "Школе Новокосино" в Москве, готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности, сообщил РИА... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:12
2023-03-10T15:12
2023-03-10T15:12
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811261549_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_a029216f7be216c8f975de9826f0c0de.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего в драке в "Школе Новокосино" в Москве, готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности, сообщил РИА Новости отец ребенка. "Готовят к операции, непонятно на какой срок, но его уже побрили, сейчас находится под капельницей", - рассказал мужчина. По его словам, подростки несколько лет враждовали, в школе была компания, которая травила более слабых детей, в том числе его сына. Он отметил, что тогда семья не стала писать заявление в полицию, но после этого случая они намерены привлечь подростка к ответственности. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы, в результате один из юношей оказался в реанимации. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. Как ранее сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков, драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование, проведены профилактические мероприятия с учащимися.
https://ria.ru/20230310/draka-1857014481.html
https://ria.ru/20230208/draka-1850621382.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811261549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_865ebba35da3e228fe2bd404be55e8ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Отец школьника, избитого в Москве, рассказал о его состоянии
Семья школьника, избитого в Москве, хочет привлечь к ответственности его одноклассника
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего в драке в "Школе Новокосино" в Москве, готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности, сообщил РИА Новости отец ребенка.
"Готовят к операции, непонятно на какой срок, но его уже побрили, сейчас находится под капельницей", - рассказал мужчина.
В школе в Москве назвали причину драки двух учеников
По его словам, подростки несколько лет враждовали, в школе была компания, которая травила более слабых детей, в том числе его сына.
«
"Они не занимались уроками, ну они более взрослые и наглые. В этом году, насколько я понял, его одноклассники покинули школу, он стал один издеваться над моим сыном, потому что он один из самых маленьких. Это не первый раз, такое было и несколько недель назад, и было такое, что устраивались телефонные звонким моей жене, ей угрожали", - рассказал отец мальчика.
Он отметил, что тогда семья не стала писать заявление в полицию, но после этого случая они намерены привлечь подростка к ответственности.
«
"Безусловно, будем привлекать к ответственности, никаких других вариантов нет, человек достиг уголовно-наказуемого возраста, он должен ответить", - заявил он.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы, в результате один из юношей оказался в реанимации. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента.
Как ранее сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков, драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование, проведены профилактические мероприятия с учащимися.
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие