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В школе в Москве назвали причину драки двух учеников - РИА Новости, 10.03.2023
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14:10 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/draka-1857014481.html
В школе в Москве назвали причину драки двух учеников
В школе в Москве назвали причину драки двух учеников - РИА Новости, 10.03.2023
В школе в Москве назвали причину драки двух учеников
Драка между двумя десятиклассниками столичной "Школы Новокосино" произошла после переписки в чате, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:10
2023-03-10T14:10
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Драка между двумя десятиклассниками столичной "Школы Новокосино" произошла после переписки в чате, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы, в результате один из юношей оказался в реанимации. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. "Девятого марта в нашей школе произошла драка. Конфликт между двумя учениками 10 "Г" класса возник после переписки в чате. На перемене после второго урока ученики вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку", - рассказал Дьячков. Директор добавил, что в учреждении проводится служебное расследование. Администрация школы находится в постоянном контакте со всеми участниками происшествия. "Кроме того, проведены профилактические мероприятия с учащимися, чтобы не допустить аналогичных ситуаций в будущем", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230306/podrostki-1856091076.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В школе в Москве назвали причину драки двух учеников

Драка между учениками в Москве произошла после переписки, один из них госпитализирован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Драка между двумя десятиклассниками столичной "Школы Новокосино" произошла после переписки в чате, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы, в результате один из юношей оказался в реанимации. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента.
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"Девятого марта в нашей школе произошла драка. Конфликт между двумя учениками 10 "Г" класса возник после переписки в чате. На перемене после второго урока ученики вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку", - рассказал Дьячков.
Директор добавил, что в учреждении проводится служебное расследование. Администрация школы находится в постоянном контакте со всеми участниками происшествия.
"Кроме того, проведены профилактические мероприятия с учащимися, чтобы не допустить аналогичных ситуаций в будущем", - добавил собеседник агентства.
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