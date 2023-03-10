https://ria.ru/20230310/draka-1857014481.html

В школе в Москве назвали причину драки двух учеников

В школе в Москве назвали причину драки двух учеников - РИА Новости, 10.03.2023

В школе в Москве назвали причину драки двух учеников

Драка между двумя десятиклассниками столичной "Школы Новокосино" произошла после переписки в чате, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:10

2023-03-10T14:10

2023-03-10T14:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Драка между двумя десятиклассниками столичной "Школы Новокосино" произошла после переписки в чате, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы, в результате один из юношей оказался в реанимации. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. "Девятого марта в нашей школе произошла драка. Конфликт между двумя учениками 10 "Г" класса возник после переписки в чате. На перемене после второго урока ученики вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку", - рассказал Дьячков. Директор добавил, что в учреждении проводится служебное расследование. Администрация школы находится в постоянном контакте со всеми участниками происшествия. "Кроме того, проведены профилактические мероприятия с учащимися, чтобы не допустить аналогичных ситуаций в будущем", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230306/podrostki-1856091076.html

https://ria.ru/20220221/draka-1774037993.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва