https://ria.ru/20230310/donetsk-1857004477.html
Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:42
2023-03-10T13:42
2023-03-10T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Кроме того, в 13.30 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230310/obstrel-1856994187.html
https://ria.ru/20230310/donbass-1856989279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов