https://ria.ru/20230310/donbass-1856937320.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:40

2023-03-10T10:40

2023-03-10T10:40

специальная военная операция на украине

происшествия

зайцево

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

зайцево

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины