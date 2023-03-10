https://ria.ru/20230310/dollar-1856912086.html
Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют
Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют - РИА Новости, 10.03.2023
Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют
Чат-бот ChatGPT связал лидерские позиции доллара среди резервных валют с его высокой ликвидностью и объемом экономики США, соответствующий ответ нейросеть... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:32
2023-03-10T08:32
2023-03-10T08:32
экономика
сша
илон маск
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чат-бот ChatGPT связал лидерские позиции доллара среди резервных валют с его высокой ликвидностью и объемом экономики США, соответствующий ответ нейросеть сгенерировала на вопросы РИА Новости. "В международных финансовых операциях доллар широко используется для расчетов и оплаты, а также для инвестирования. Также США имеют крупную экономику и являются одной из ведущих стран в мире, что также поддерживает стабильность доллара", - сообщила нейросеть, отвечая на вопрос о причинах лидерских позиций доллара среди мировых валют. При этом чат-бот ушел от прямого ответа на вопрос, сколько рублей будет стоить доллар через год, предложив найти актуальные новости и статистику о курсе доллара. "К сожалению, я не могу точно предсказать будущие изменения курса доллара и других валют. Курсы валют зависят от многих факторов, таких как макроэкономические события, политические изменения, мировые тренды и другие внешние факторы", - говорится в ответе нейросети. Кроме того, чат-бот проанализировал инвестиционные плюсы и минусы доллара в сравнении с золотом. "Золото - это традиционный инструмент для защиты от инфляции и сохранения стоимости в долгосрочной перспективе. Однако курс золота может колебаться в краткосрочной перспективе, и инвестирование в золото может быть менее ликвидным, чем инвестирование в доллары", - объяснил он. "Доллары, с другой стороны, являются широко распространенной резервной валютой и инструментом для расчетов и оплаты. Доллары могут быть инвестированы в стабильные и ликвидные государственные облигации", - добавил он. В качестве резюме чат-бот предложил рассмотреть "хрестоматийную" комбинацию инвестиций в золото и доллары для диверсификации портфеля и уменьшения рисков. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20230304/dollar-1855730498.html
https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856656094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, илон маск
Экономика, США, Илон Маск
Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют
Чат-бот ChatGPT связал лидерство доллара среди мировых валют с его высокой ликвидностью
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чат-бот ChatGPT связал лидерские позиции доллара среди резервных валют с его высокой ликвидностью и объемом экономики США, соответствующий ответ нейросеть сгенерировала на вопросы РИА Новости.
"В международных финансовых операциях доллар широко используется для расчетов и оплаты, а также для инвестирования. Также США
имеют крупную экономику и являются одной из ведущих стран в мире, что также поддерживает стабильность доллара", - сообщила нейросеть, отвечая на вопрос о причинах лидерских позиций доллара среди мировых валют.
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При этом чат-бот ушел от прямого ответа на вопрос, сколько рублей будет стоить доллар через год, предложив найти актуальные новости и статистику о курсе доллара. "К сожалению, я не могу точно предсказать будущие изменения курса доллара и других валют. Курсы валют зависят от многих факторов, таких как макроэкономические события, политические изменения, мировые тренды и другие внешние факторы", - говорится в ответе нейросети.
Кроме того, чат-бот проанализировал инвестиционные плюсы и минусы доллара в сравнении с золотом. "Золото - это традиционный инструмент для защиты от инфляции и сохранения стоимости в долгосрочной перспективе. Однако курс золота может колебаться в краткосрочной перспективе, и инвестирование в золото может быть менее ликвидным, чем инвестирование в доллары", - объяснил он.
"Доллары, с другой стороны, являются широко распространенной резервной валютой и инструментом для расчетов и оплаты. Доллары могут быть инвестированы в стабильные и ликвидные государственные облигации", - добавил он. В качестве резюме чат-бот предложил рассмотреть "хрестоматийную" комбинацию инвестиций в золото и доллары для диверсификации портфеля и уменьшения рисков.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.
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