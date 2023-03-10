https://ria.ru/20230310/dnr-1857044229.html
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя - РИА Новости, 10.03.2023
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, 20 пострадали в ДНР с 3 по 9 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:48
2023-03-10T15:48
2023-03-10T15:48
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 20 пострадали в ДНР с 3 по 9 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 3 по 9 марта погибли три человека. Число пострадавших за указанный период составило 20. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5486 мирных жителей, в том числе 127 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, дарья морозова, владимир путин
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Дарья Морозова, Владимир Путин
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
Омбудсмен Морозова: в ДНР за неделю погибли три мирных жителя, 20 человек пострадали
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 20 пострадали в ДНР с 3 по 9 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 3 по 9 марта погибли три человека. Число пострадавших за указанный период составило 20.
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Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5486 мирных жителей, в том числе 127 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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