Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 46 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета России фиксирует последствия обстрела украинскими войсками
Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 46 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из РСЗО HIMARS. Выпустив 46 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя в Кировском и Петровском районах Донецка, ранее освобожденной Волновахе.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 17 обстрелов.