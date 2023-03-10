https://ria.ru/20230310/dnr-1856894076.html

Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 46 снарядов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T00:58

2023-03-10T00:58

2023-03-10T00:58

специальная военная операция на украине

сцкк

донецкая народная республика

донецк

волноваха

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 46 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Волноваха. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя в Кировском и Петровском районах Донецка, ранее освобожденной Волновахе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 17 обстрелов.

https://ria.ru/20230309/obstrel-1856807093.html

донецкая народная республика

донецк

волноваха

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сцкк, донецкая народная республика, донецк, волноваха