https://ria.ru/20230310/dnepropetrovsk-1856914082.html

Днепропетровские власти сообщили о разрушении объекта энергетики

Днепропетровские власти сообщили о разрушении объекта энергетики - РИА Новости, 10.03.2023

Днепропетровские власти сообщили о разрушении объекта энергетики

Объект энергетической инфраструктуры разрушен в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:52

2023-03-10T08:52

2023-03-10T08:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры разрушен в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Целили по Покровской общине. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили. Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики", - написал Лысак в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло ночью. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

днепропетровская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина