https://ria.ru/20230310/dnepropetrovsk-1856914082.html
Днепропетровские власти сообщили о разрушении объекта энергетики
Днепропетровские власти сообщили о разрушении объекта энергетики - РИА Новости, 10.03.2023
Днепропетровские власти сообщили о разрушении объекта энергетики
Объект энергетической инфраструктуры разрушен в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:52
2023-03-10T08:52
2023-03-10T08:53
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры разрушен в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Целили по Покровской общине. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили. Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики", - написал Лысак в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло ночью. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Днепропетровские власти сообщили о разрушении объекта энергетики
Глава ОВА Лысак: объект энергетической инфраструктуры разрушен в Днепропетровской области
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Объект энергетической инфраструктуры разрушен в Днепропетровской области, сообщил
глава областной военной администрации Сергей Лысак.
"Целили по Покровской общине. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили. Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
По его словам, это произошло ночью.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Тьма пришла на Украину надолго