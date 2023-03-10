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Открывается новая российско-китайская программа двойных дипломов - РИА Новости, 10.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:50 10.03.2023 (обновлено: 11:12 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/diplom-1856939646.html
Открывается новая российско-китайская программа двойных дипломов
Открывается новая российско-китайская программа двойных дипломов - РИА Новости, 10.03.2023
Открывается новая российско-китайская программа двойных дипломов
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена) и Шаньдунский педагогический университет (ШПУ, Китай)... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:50
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена) и Шаньдунский педагогический университет (ШПУ, Китай) договорились о создании общих образовательных программ, выпускники которых будут получать диплом двух вузов. Протокол о намерениях по работе в рамках проекта "Международный институт искусств им. А. И. Герцена при ШПУ" был подписан в четверг на очной встрече ректоров двух вузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РГПУ.Ректор РГПУ Сергей Тарасов выразил благодарность представителям ШПУ во главе с ректором Цзэн Цинляном за личный визит и готовность к сотрудничеству по созданию и развитию международной образовательной структуры.Международный институт искусств им. А. И. Герцена при ШПУ, ориентированный на развитие творческих специальностей, был открыт в 2022 году. Согласно подписанному документу, в ближайшем будущем сотрудники вуза займутся формированием рабочих групп по направлениям, переходом к реализации программ выдачи двух дипломов, интенсификацией академического обмена и обучения русскому языку. Планируется проведение совместных научно-исследовательских проектов и учебно-методической работы, мероприятий в сфере художественно-выставочных практик, творческих программ.Предполагается, что сотрудничество российского и китайского университетов будет содействовать общему росту гуманитарного, образовательного и творческого обмена между двумя странами.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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социальный навигатор, навигатор абитуриента, общество, китай, россия
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Навигатор абитуриента, Общество, Китай, Россия

Открывается новая российско-китайская программа двойных дипломов

© Фото : пресс-служба РГПУДелегация Шаньдунского педагогического университета с официальным визитом в РГПУ им. А. И. Герцена
Делегация Шаньдунского педагогического университета с официальным визитом в РГПУ им. А. И. Герцена - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : пресс-служба РГПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена) и Шаньдунский педагогический университет (ШПУ, Китай) договорились о создании общих образовательных программ, выпускники которых будут получать диплом двух вузов. Протокол о намерениях по работе в рамках проекта "Международный институт искусств им. А. И. Герцена при ШПУ" был подписан в четверг на очной встрече ректоров двух вузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РГПУ.
Ректор РГПУ Сергей Тарасов выразил благодарность представителям ШПУ во главе с ректором Цзэн Цинляном за личный визит и готовность к сотрудничеству по созданию и развитию международной образовательной структуры.
© Фото : пресс-служба РГПУЦзэн Цинлян, ректор Шаньдунского педагогического университета; Сергей Тарасов, ректор Герценовского университета
Цзэн Цинлян, ректор Шаньдунского педагогического университета; Сергей Тарасов, ректор Герценовского университета - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : пресс-служба РГПУ
Цзэн Цинлян, ректор Шаньдунского педагогического университета; Сергей Тарасов, ректор Герценовского университета
«

"Важно отметить, что наша работа происходит на фоне всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Китаем на самом разном уровне государства и общества, включая науку и образование. Наши университеты объединили свои усилия, чтобы создать фундамент для будущего. Это стало возможным благодаря тому, что миссия наших вузов имеет много общего – это, прежде всего, подготовка специалистов, способных успешно решать профессиональные задачи в науке, образовании, раскрытии творческого потенциала", – заявил он.

Международный институт искусств им. А. И. Герцена при ШПУ, ориентированный на развитие творческих специальностей, был открыт в 2022 году. Согласно подписанному документу, в ближайшем будущем сотрудники вуза займутся формированием рабочих групп по направлениям, переходом к реализации программ выдачи двух дипломов, интенсификацией академического обмена и обучения русскому языку. Планируется проведение совместных научно-исследовательских проектов и учебно-методической работы, мероприятий в сфере художественно-выставочных практик, творческих программ.
© Фото : пресс-служба РГПУПодписание протокола о намерениях
Подписание протокола о намерениях
Подписание протокола о намерениях
© Фото : пресс-служба РГПУ
1 из 4
© Фото : пресс-служба РГПУДелегация Шаньдунского педагогического университета с официальным визитом в РГПУ им. А. И. Герцена
Делегация Шаньдунского педагогического университета с официальным визитом в РГПУ им. А. И. Герцена
Делегация Шаньдунского педагогического университета с официальным визитом в РГПУ им. А. И. Герцена
© Фото : пресс-служба РГПУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба РГПУВручение памятной медали по случаю 225-летия РГПУ им. А. И. Герцена
Вручение памятной медали по случаю 225-летия РГПУ им. А. И. Герцена
Вручение памятной медали по случаю 225-летия РГПУ им. А. И. Герцена
© Фото : пресс-служба РГПУ
3 из 4
© Фото : пресс-служба РГПУСтудентка института театра, музыки и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена
Студентка института театра, музыки и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена
Студентка института театра, музыки и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена
© Фото : пресс-служба РГПУ
4 из 4
Подписание протокола о намерениях
© Фото : пресс-служба РГПУ
1 из 4
Делегация Шаньдунского педагогического университета с официальным визитом в РГПУ им. А. И. Герцена
© Фото : пресс-служба РГПУ
2 из 4
Вручение памятной медали по случаю 225-летия РГПУ им. А. И. Герцена
© Фото : пресс-служба РГПУ
3 из 4
Студентка института театра, музыки и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена
© Фото : пресс-служба РГПУ
4 из 4
Предполагается, что сотрудничество российского и китайского университетов будет содействовать общему росту гуманитарного, образовательного и творческого обмена между двумя странами.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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