https://ria.ru/20230310/diplom-1856939646.html

Открывается новая российско-китайская программа двойных дипломов

Открывается новая российско-китайская программа двойных дипломов - РИА Новости, 10.03.2023

Открывается новая российско-китайская программа двойных дипломов

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена) и Шаньдунский педагогический университет (ШПУ, Китай)... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:50

2023-03-10T10:50

2023-03-10T11:12

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена) и Шаньдунский педагогический университет (ШПУ, Китай) договорились о создании общих образовательных программ, выпускники которых будут получать диплом двух вузов. Протокол о намерениях по работе в рамках проекта "Международный институт искусств им. А. И. Герцена при ШПУ" был подписан в четверг на очной встрече ректоров двух вузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РГПУ.Ректор РГПУ Сергей Тарасов выразил благодарность представителям ШПУ во главе с ректором Цзэн Цинляном за личный визит и готовность к сотрудничеству по созданию и развитию международной образовательной структуры.Международный институт искусств им. А. И. Герцена при ШПУ, ориентированный на развитие творческих специальностей, был открыт в 2022 году. Согласно подписанному документу, в ближайшем будущем сотрудники вуза займутся формированием рабочих групп по направлениям, переходом к реализации программ выдачи двух дипломов, интенсификацией академического обмена и обучения русскому языку. Планируется проведение совместных научно-исследовательских проектов и учебно-методической работы, мероприятий в сфере художественно-выставочных практик, творческих программ.Предполагается, что сотрудничество российского и китайского университетов будет содействовать общему росту гуманитарного, образовательного и творческого обмена между двумя странами.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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