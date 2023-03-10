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СМИ: Десантис неофициально заявил о планах баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 10.03.2023
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20:31 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/desantis-1857140514.html
СМИ: Десантис неофициально заявил о планах баллотироваться в президенты США
СМИ: Десантис неофициально заявил о планах баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 10.03.2023
СМИ: Десантис неофициально заявил о планах баллотироваться в президенты США
Губернатор американского штата Флорида республиканец Рон Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 года,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:31
2023-03-10T20:31
в мире
сша
флорида
айова
джилл байден
рон десантис
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида республиканец Рон Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 года, передает газета Washington Post со ссылкой на источники. Десантис пока не заявлял о президентских амбициях, но американские СМИ уверенно сообщают, что есть все признаки его включения в борьбу за Белый дом. Уже объявивший о намерении участвовать в выборах в 2024 году Трамп осенью прошлого года заочно предостерегал потенциального конкурента от президентской кампании, пригрозив рассказать о нем "не очень лестные вещи". Согласно изданию, которое ссылается на двух осведомленных источников, Десантис "в частном порядке указал, что намерен баллотироваться на пост президента". "В недавних беседах Десантис описал свои президентские планы без каких-либо оговорок, которые свидетельствовали бы о том, что он все еще не решил", - говорится в статье. Отмечается, что в пятницу Десантис посетит штаты Айова и Невада в субботу в рамках своей поездки по стране, во время которой он будет рекламировать свои мемуары. Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
https://ria.ru/20221227/pens-1841543760.html
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в мире, сша, флорида, айова, джилл байден, рон десантис
В мире, США, Флорида, Айова, Джилл Байден, Рон Десантис
СМИ: Десантис неофициально заявил о планах баллотироваться в президенты США

WP: республиканец Десантис неофициально заявил о планах баллотироваться в президенты США

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида республиканец Рон Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 года, передает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Десантис пока не заявлял о президентских амбициях, но американские СМИ уверенно сообщают, что есть все признаки его включения в борьбу за Белый дом. Уже объявивший о намерении участвовать в выборах в 2024 году Трамп осенью прошлого года заочно предостерегал потенциального конкурента от президентской кампании, пригрозив рассказать о нем "не очень лестные вещи".
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Согласно изданию, которое ссылается на двух осведомленных источников, Десантис "в частном порядке указал, что намерен баллотироваться на пост президента".
"В недавних беседах Десантис описал свои президентские планы без каких-либо оговорок, которые свидетельствовали бы о том, что он все еще не решил", - говорится в статье.
Отмечается, что в пятницу Десантис посетит штаты Айова и Невада в субботу в рамках своей поездки по стране, во время которой он будет рекламировать свои мемуары.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
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