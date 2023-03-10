https://ria.ru/20230310/delgatsiya-1857048770.html

Делегация Госдумы посетит Минск и Белорусскую АЭС

Делегация Госдумы посетит Минск и Белорусскую АЭС - РИА Новости, 10.03.2023

Делегация Госдумы посетит Минск и Белорусскую АЭС

Делегация Госдумы посетит Белоруссию в рамках межпарламентского сотрудничества, депутаты отправятся 16 марта в Минск, а 17 марта на Белорусскую АЭС, сообщили... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:03

2023-03-10T16:03

2023-03-10T16:03

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белоруссия

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госдума рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Делегация Госдумы посетит Белоруссию в рамках межпарламентского сотрудничества, депутаты отправятся 16 марта в Минск, а 17 марта на Белорусскую АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы комитета ГД по энергетике Павла Завального. "Завальный – глава группы, с ним поедут Геннадий Скляр, Юрий Станкевич, Виктор Дерябкин (все - "Единая Россия"), а также Владимир Плякин (Новые Люди). 16-го (будут) в Минске, 17 на станции", - сообщили в пресс-службе. Также там отметили, что на атомной станции готовятся к запуску нового блока.

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в мире, минск, белоруссия, павел завальный, госдума рф, белорусская аэс, единая россия