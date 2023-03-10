https://ria.ru/20230310/davlenie-1857016204.html
Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай
Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай - РИА Новости, 10.03.2023
Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, отметив, что это "практически... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:18
2023-03-10T14:18
2023-03-10T14:30
китай
в мире
цены на нефть
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, отметив, что это "практически анонсировано"."Россия действительно объявлена экзистенциальной немедленной угрозой (для Запада - ред.), которую необходимо преодолеть в самые короткие сроки. А следующей угрозой, но пока еще в формулировке долгосрочного постоянного вызова объявлен Китай. Сейчас пока РФ занимает приоритетное место в планах Запада в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китайской Республики... Я уверен, что санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра".
https://ria.ru/20230225/sblizhenie-1854280321.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, цены на нефть, россия, сергей лавров
Китай, В мире, Цены на нефть, Россия, Сергей Лавров
Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай
Глава МИД Лавров выразил уверенность, что давление Запада на Китай будет только нарастать