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Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай - РИА Новости, 10.03.2023
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14:18 10.03.2023 (обновлено: 14:30 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/davlenie-1857016204.html
Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай
Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай - РИА Новости, 10.03.2023
Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, отметив, что это "практически... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:18
2023-03-10T14:30
китай
в мире
цены на нефть
россия
сергей лавров
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, отметив, что это "практически анонсировано"."Россия действительно объявлена экзистенциальной немедленной угрозой (для Запада - ред.), которую необходимо преодолеть в самые короткие сроки. А следующей угрозой, но пока еще в формулировке долгосрочного постоянного вызова объявлен Китай. Сейчас пока РФ занимает приоритетное место в планах Запада в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китайской Республики... Я уверен, что санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра".
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китай, в мире, цены на нефть, россия, сергей лавров
Китай, В мире, Цены на нефть, Россия, Сергей Лавров
Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай

Глава МИД Лавров выразил уверенность, что давление Запада на Китай будет только нарастать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, отметив, что это "практически анонсировано".
"Россия действительно объявлена экзистенциальной немедленной угрозой (для Запада - ред.), которую необходимо преодолеть в самые короткие сроки. А следующей угрозой, но пока еще в формулировке долгосрочного постоянного вызова объявлен Китай. Сейчас пока РФ занимает приоритетное место в планах Запада в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китайской Республики... Я уверен, что санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра".
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КитайВ миреЦены на нефтьРоссияСергей Лавров
 
 
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