https://ria.ru/20230310/davlenie-1857016204.html

Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай

Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай - РИА Новости, 10.03.2023

Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, отметив, что это "практически... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:18

2023-03-10T14:18

2023-03-10T14:30

китай

в мире

цены на нефть

россия

сергей лавров

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, отметив, что это "практически анонсировано"."Россия действительно объявлена экзистенциальной немедленной угрозой (для Запада - ред.), которую необходимо преодолеть в самые короткие сроки. А следующей угрозой, но пока еще в формулировке долгосрочного постоянного вызова объявлен Китай. Сейчас пока РФ занимает приоритетное место в планах Запада в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китайской Республики... Я уверен, что санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра".

https://ria.ru/20230225/sblizhenie-1854280321.html

китай

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китай, в мире, цены на нефть, россия, сергей лавров