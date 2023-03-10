https://ria.ru/20230310/chatgpt-1856912787.html

Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT

Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT - РИА Новости, 10.03.2023

Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT

Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли обеспокоена рисками, связанными с... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:39

2023-03-10T08:39

2023-03-10T08:39

в мире

технологии

хьюстон

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ХЬЮСТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли обеспокоена рисками, связанными с развитием технологий искусственного интеллекта, включая чат-бот ChatGPT. "Следующая важная составляющая, к которой мы движемся, - это ChatGPT и искусственный интеллект. Я обеспокоена ускорением и внедрением этой технологии без понимания последующих рисков", - заявила она на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. Истерли подчеркнула, что искусственный интеллект в настоящее время является для нее одним из предметов наибольшего беспокойства. "Мы не понимаем, какие типы кибероружий могут быть созданы этими технологиями", - добавила глава CISA, отметив, что искусственный интеллект может быть "куда более грозным, а не просто небезопасным" инструментом.

https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856655611.html

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хьюстон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, хьюстон