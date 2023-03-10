https://ria.ru/20230310/chatgpt-1856912787.html
Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT
Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT - РИА Новости, 10.03.2023
Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT
Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли обеспокоена рисками, связанными с... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:39
2023-03-10T08:39
2023-03-10T08:39
в мире
технологии
хьюстон
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ХЬЮСТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли обеспокоена рисками, связанными с развитием технологий искусственного интеллекта, включая чат-бот ChatGPT. "Следующая важная составляющая, к которой мы движемся, - это ChatGPT и искусственный интеллект. Я обеспокоена ускорением и внедрением этой технологии без понимания последующих рисков", - заявила она на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. Истерли подчеркнула, что искусственный интеллект в настоящее время является для нее одним из предметов наибольшего беспокойства. "Мы не понимаем, какие типы кибероружий могут быть созданы этими технологиями", - добавила глава CISA, отметив, что искусственный интеллект может быть "куда более грозным, а не просто небезопасным" инструментом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, хьюстон
В мире, Технологии, Хьюстон
Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT
Глава агентства кибербезопасности США Истерли обеспокоена технологией чат-бота ChatGPT
ХЬЮСТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли обеспокоена рисками, связанными с развитием технологий искусственного интеллекта, включая чат-бот ChatGPT.
"Следующая важная составляющая, к которой мы движемся, - это ChatGPT и искусственный интеллект. Я обеспокоена ускорением и внедрением этой технологии без понимания последующих рисков", - заявила она на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне
.
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Истерли подчеркнула, что искусственный интеллект в настоящее время является для нее одним из предметов наибольшего беспокойства.
"Мы не понимаем, какие типы кибероружий могут быть созданы этими технологиями", - добавила глава CISA, отметив, что искусственный интеллект может быть "куда более грозным, а не просто небезопасным" инструментом.
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