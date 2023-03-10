https://ria.ru/20230310/chartery-1857111091.html

АТОР оценила уменьшение господдержки чартеров для развития новых маршрутов

АТОР оценила уменьшение господдержки чартеров для развития новых маршрутов - РИА Новости, 10.03.2023

АТОР оценила уменьшение господдержки чартеров для развития новых маршрутов

Пятикратное снижение объема выделенных кабмином средств на чартерные авиаперевозки туроператоров по РФ на 2023 год помешает расширению маршрутной сети, сообщает РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:58

2023-03-10T18:58

2023-03-10T18:58

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пятикратное снижение объема выделенных кабмином средств на чартерные авиаперевозки туроператоров по РФ на 2023 год помешает расширению маршрутной сети, сообщает АТОР. "250 миллионов рублей в год — это относительно небольшая сумма, которая вряд ли позволит расширять чартерную программу по России. Но хорошо, что в этом вопросе теперь есть определенность", — отметил вице-президент ассоциации и заместителя гендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко. Эксперты, опрошенные организацией, не исключили, что выделенные средства вовсе могут пойти на выплату задолженности туроператорам за рейсы, выполненные в 2022 году. "Из постановления правительства не следует, что софинансироваться будут именно выполненные в 2023 году рейсы. Там сказано, что в текущем году должны быть выделены деньги. Каким именно образом их распределят, на каких направлениях будут организованы чартеры и кто будет их консолидатором, ясности пока нет. Эти решения должно принять Минэкономразвития", — указали в АТОР. Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что кабмин направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних турпродуктов в 2023-2024 годах. Уточнялось, что речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. В текущем году на эти цели из бюджета будет выделено 250 миллионов рублей. Такая же сумма предусмотрена и в следующем году. Программа туристических чартеров — одна из мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемая с 2021 года по инициативе правительства. В рамках проекта субсидируется половина стоимости фрахта самолета, за счет чего компании компенсируют половину затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость пакетных туров снижается в полтора-два раза, а перелеты становятся доступными для путешественников и выгодными для туроператоров.

https://ria.ru/20230310/chartery-1856937552.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор)